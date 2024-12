Nella casa del Grande Fratello le tensioni ma anche gli scoop sono sempre dietro l’angolo. Tanto più dopo le dirette. Lunedì 2 dicembre Alfonso Signorini è tornato a collegarsi con la casa e oltre ad aver presentato i nuovi concorrenti ha cercato di indagare su alcune discussioni feroci nate nei giorni precedenti.

Per esempio quella tra Jessica ed Helena Prestes. In questi ultimi giorno l’ex cantante dei Gazosa aveva manifestato tutto il suo malessere nei confronti della modella, soprattutto visto il suo recente e morboso attaccamento a Luca Calvani. Jessica infatti non ha mai nascosto di essere attratta estremamente dall’attore toscano.

GF, Luca Calvani choc su Signorini

Anche Luca Calvani è particolarmente vicino a Jessica che, però come detto, sembra provare qualcosa in più per lui, tanto da essere esplosa contro Helena. La Prestes, infatti, aveva chiamato Luca in camera da letto, scatenando una scenata di gelosia da parte della cantante.

Non solo. Jessica non ha gradito nemmeno le volte in cui Calvani ha preso le difese di Helena ma, dopo la puntata di lunedì sera, lui le si è avvicinato sussurrandole qualcosa all’orecchio. A quanto pare, le avrebbe detto: “Me l’ha detto Alfonso di schierarmi”.

#grandefratello Speravo che le parole di Luca fossero totalmente sincere, invece sono inorridita da quello che dice all'orecchio di Jessica https://t.co/V5Sq5Etphz — Giovama (@MauraGiovanelli) December 3, 2024

Quindi è Signorini a muovere le fila della questione? Oppure quella di Calvani è stata solo una scusa per tranquillizzare Jessica? La verità, nemmeno a dirlo, non la sappiamo ma di certo questa “confidenza” ha scatenato il pubblico social. E forse posto la base per nuove tensioni tra Jessica, che dal video è rimasta basita, ed Helena.