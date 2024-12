Grandi difficoltà al Grande Fratello per Shaila. La concorrente è finita tra le lacrime al termine della puntata in diretta e in suo soccorso è intervenuta Pamela delle Non è la Rai. L’ex velina di Striscia la Notizia ha spiegato il motivo del suo crollo emotivo, dopo un appuntamento con Alfonso Signorini che è stato contraddistinto da enormi problematiche.

Durante il Grande Fratello, Shaila è stata pure attaccata dal conduttore per il litigio avuto con Helena. Ma non è tutto perché le lacrime le sono scese copiose per un’altra ragione. In piena notte c’è stato uno sfogo della Gatta, che ha spiegato perché non sta attraversando un periodo facile. Andiamo a vedere insieme cosa è accaduto poche ore fa.

Grande Fratello, Shaila in lacrime dopo la puntata

Ovviamente la tensione emotiva di Shaila al Grande Fratello si è accentuata a causa di Lorenzo. Dopo aver saputo che lui e Helena si sentivano prima di entrare nel reality, lei poi non ha retto e ha esclamato davanti a Pamela: “Mi sento esaurita, ho avuto una settimana di me***, allora dico: ma pure te, come fai a non comprendere. È sempre concentrato su di lui, tutto su di lui. Non è possibile, allora ti dico: fai un passo indietro basta, voglio stare solo io”.

Poi Shaila ha aggiunto: “Alla fine lui ora sta bene, io no“. Lei ha confidato di sapere comunque tutto di Lorenzo e Helena, ma si è pentita di averlo difeso: “Io questa cosa la sapevo e l’ho protetto. Si scrivevano che tra loro c’è stato un incontro di anime, che avevano tante cose in comune. Ma stiamo scherzando?”. Poi ha ammesso cosa le ha dato molto fastidio: “Non mi è piaciuto, lei ha detto due paroline dolci e si è sciolto. Quando io ho avuto un confronto con Javier si è arrabbiato”.

Poi Shaila ha concluso, dicendo di non avere più le forze necessarie: “Lui mi ha detto che fa un passo indietro, ma non è quello che voglio io. Perché non capisce che ho passato una settimana bruttissima? Gira sempre tutto intorno a lui, non è possibile. Se dev’essere così, sono io a dirgli di fare un passo indietro. Mi sono stancata, perché alla fine lui sta bene ma io no”.