“Vivo nel terrore”. Guillermo Mariotto, la confessione choc. Il famoso giudice di Ballando con le Stelle ha fatto una rivelazione non di poco conto su quella che è l’incubo, di fatto, di tantissimi vip. Il famoso giudice si è raccontato senza troppi peli sulla lingua e ha detto qualcosa di davvero scioccante sull’amica e collega Selvaggia Lucarelli.

Ospite di Estate in Diretta, Mariotto ha voluto specificare che la Lucarelli non è mai stata una sua amica e che l’unico rapporto che ha con lei è quello lavorativo. Racconta: “Devo essere sincero sul rapporto tra me e la Lucarelli… tutti mi dicono ‘te e la tua amica’. No, non è così, non è mia amica, noi siamo colleghi, sì il nostro rapporto è quello tra colleghi di lavoro. Siamo due giurati dello stesso programma”.





E ancora: “Ma non siamo amici che si vedono e chiacchierano. Se a settembre torno? Le vie del Signore sono infinite e quelle di Milly pure”. Sullo stesso argomento la stessa Selvaggia, intervista da Piero Chiambretti a Donne Sull’Orlo di Una Crisi di Nervi ha raccontato di essere terrorizzata che dietro al bancone di Ballando con le Stelle le vengano aperti i microfoni e che qualcuno riesca ad ascoltare quello che dice Mariotto: “Se vorrei mai reincarnarmi in Guillermo?”.

E ancora Selvaggia Lucarelli: “Ma tu sei pazzo! Ti dico una cosa che non sa nessuno. Io vivo nel terrore e adesso non so se con questa rivelazione darò un suggerimento. Comunque ho paura che ogni tanto accendano i microfoni a Ballando con le Stelle e che qualcuno senta i fuori onda, perché lui dice delle cose…”

Conclude quindi: “Io lo so che prima o poi finiremo a Striscia la Notizia e allora le nostre vite saranno distrutte per quello“. Insomma, le cose tra di loro non sembrano essere tutto rose e fiori, anzi. Mariotto che specifica che loro due “non sono amici”, lei che fa riferimento a della frasi choc dette dietro al bancone dei giudici di Ballando. Come minimo la prossima edizione ci sarà quanto meno da ridere!

