“Sarai tu il nuovo concorrente di Ballando con le Stelle”. Esplode l’indiscrezione tra i corridoi della Rai e a parlare, stavolta, è il diretto interessato. Il famoso e amato attore è stato ospite nelle scorse ore di “Da noi a ruota libera”, il programma di Francesca Fialdini in onda nel pomeriggio di Rai1 dopo Domenica In. E proprio in questo salotto la padrona di casa ha chiesto al famoso artista se fosse vero o falso che sarà nel nuovo cast di Milly Carlucci del suo talent show.

Ma di chi stiamo parlando? Di Pierpaolo Spollon, ovvero Marco Allevi nella serie televisiva L’allieva, o Riccardo Bonvegna in Doc – Nelle tue mani, Nanni Busalla in Blanca, Emiliano Stiffi in Che Dio ci aiuti e Filippo in Odio il Natale. Insomma, è molto probabile che il suo volto può significare qualcosa per i non addetti ai lavori, ma per chi ama questo tipo di cinema e serie tv all’italiana, è molto conosciuto.





“Sarai tu il nuovo concorrente di Ballando con le Stelle”

Ora le ultime indiscrezioni danno quasi per certo la sua partecipazione nel noto talent show di Milly Carlucci, ma è proprio così? È lo stesso attore a rompere il silenzio e raccontare tutto. Così, durante la lunga intervista insieme alla bellissima Francesca Fialdini, la conduttrice è tornata sull’argomento cosa c’è di vero in tutte queste news che oramai escono ogni giorno.

Ed ecco i vincitori di Ballando con le Stelle 2023: Maria Chiara Giannetta e Pierpaolo Spollon #BallandoConLeStelle #Blanca #Blanca2 pic.twitter.com/WCs3dYL3Of — Piper Spettacolo Italiano (@AlbertoFuschi) November 4, 2023

Qualcuno infatti ricorderà che lo stesso Spollon, solo l’anno scorso, era stato un ballerino per una notte, in una puntata della scorsa edizione. Milly Carlucci lo aveva invitato insieme alla collega Maria Chiara Giannetta e i due avevano fatto divertire e sognare, insieme. A quel punto la padrona di casa di Ballando con le Stelle gli aveva fatto promettere di tornare da loro, ma stavolta come concorrente.

Lui sembrava d’accordo e la cosa sembrava praticamente siglata. Eppure quando la Fialdini chiede a Pierpaolo Spollon cosa ci sia di vero in tutto ciò, l’uomo risponde con ironia ma picca la produzione del programma e la stessa Milly: “Ballando? Talmente bugiardi che non mi hanno mai chiamato”. Insomma, almeno per il momento niente da fare.

