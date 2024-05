Siamo ancora a maggio, ma nelle ultime ore è stato rivelato in anteprima qualcosa di importantissimo su Ballando con le stelle 2024. Il cast scelto da Milly Carlucci è apparso sul web, sebbene non ci sia stata comunicazione ufficiale. Si tratta di una vera e propria anticipazione, che sui social è diventata virale in pochissime ore. Parliamo di personaggi di grande livello.

A Ballando con le stelle, nel cast che sarebbe già stato approvato da Milly Carlucci, potremmo vedere tra gli altri un cantante straordinario, un attore amatissimo e diversi conduttori affermati. Una lista che fa invidia a tutti, infatti anche questa volta la conduttrice non ha badato a spese e ha cercato di rendere quanto più appetibile possibile la sua trasmissione.

Leggi anche: “Mai una concorrente così”. Ballando con le stelle 2024, è la prima volta in 19 anni di programma





Ballando con le stelle, il cast di Milly Carlucci: chi dovrebbe esserci

La notizia su Ballando con le stelle e il cast che Milly Carlucci sarebbe riuscita a creare, comprende personaggi che definire famosi è riduttivo. Vi diamo già un primo assaggio di nomi, infatti sulla pista dovrebbero ballare le attrici Ornella Muti e Cristina Marino, l’ex calciatore Nicola Ventola, la showgirl e moglie di Edoardo Stoppa, Juliana Moreira, e il conduttore Fabrizio Biggio, collega di Fiorello nella trasmissione Viva Rai2.

Ma non è finita qui perché, secondo la pagina del social network X, La Tv, a completare il cast ci sarebbero pure lo chef Bruno Barbieri, l’ex velina di Striscia la Notizia, Melissa Satta, il conduttore Piero Chiambretti, la cantante Big Mama, la conduttrice Francesca Fialdini, l’attore di Doc – Nelle tue mani Pierpaolo Spollon e il cantante Massimo Ranieri. Se fossero tutti ufficializzati, saremmo in presenza di un Ballando con le stelle straordinario.

ANTEPRIMA – Il cast di #BallandoConLeStelle 2024 potrebbe essere composto da:



Massimo Ranieri

Pierpaolo Spollon

Francesca Fialdini

Big Mama

Piero Chiambretti

Melissa Satta

Bruno Barbieri

Fabrizio Biggio

Juliana Moreira

Nicola Ventola

Cristina Marino

Ornella Muti! — La TV (@ilSanremo2023) May 24, 2024

Non resta che attendere l’eventuale intervento di Milly Carlucci per comprendere se tutti questi nomi siano veramente fattibili oppure se si tratta di voci che non troveranno conferma.