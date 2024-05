Colpaccio in arrivo per Ballando con le stelle. Milly Carlucci starebbe per ricevere il sì da una concorrente che farebbe parlare molto di sé. Se dovesse firmare, il suo nome entrerebbe nella storia del programma Rai perché mai in 19 anni era stato scelto un personaggio del genere. La conduttrice cerca sempre di migliorarsi anno dopo anno per essere apprezzata dal pubblico e anche stavolta sta uscendo l’asso dalla manica.

Ballando con le stelle si preannuncia già molto interessante, infatti l’edizione 2024 con Milly Carlucci diventerebbe molto intrigante con questa concorrente. Lei è uno dei volti più amati della televisione ed è anche finita al centro del gossip negli ultimi mesi ma anche in questi giorni. E la sua figura creerebbe un entusiasmo non da poco.

Ballando con le stelle, Milly Carlucci punta una concorrente top

A scrivere di Ballando con le stelle e di Milly Carlucci, che avrebbe contattato questa concorrente top, è stato il sito DavideMaggio. In esclusiva è riuscito a sapere chi salirà sul palco e metterà in mostra le sue doti da ballerina. Ribadiamo che mai era stata scelta una persona, che è stata protagonista in una delle più famose trasmissioni di Mediaset.

Milly starebbe per convincere ad entrare nel cast di Ballando Melissa Satta, ex velina di Striscia la Notizia. La showgirl, che ha 38 anni, sarebbe in trattativa avanzata con il programma di Rai1 e mancherebbe davvero pochissimo alla sua risposta affermativa. Lei attualmente sarebbe fidanzata con Carlo Gussalli Beretta, ex di Giulia De Lellis, e si è lasciata poco tempo fa con il tennista Matteo Berrettini.

In tv Melissa Satta è stata anche co-conduttrice di Tiki Taka dal 2013 al 2018, opinionista di Quelli che il calcio dal 2018 al 2021, co-conduttrice di Sky Calcio Club, concorrente nel 2022 di Alessandro Borghese – Celebrity Chef e l’anno scorso co-conduttrice di GialappaShow.