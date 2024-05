Altra batosta per Milly Carlucci. Nella serata di venerdì 17 maggio è andata in onda la seconda puntata della nuova trasmissione L’acchiappatalenti e la situazione non è affatto migliorata. Lei si era lamentata moltissimo nei giorni scorsi per le critiche ricevute, ritenute da lei ingiuste. Ma ora probabilmente anche i vertici della Rai inizieranno a fare le dovute valutazioni.

Infatti, Milly Carlucci non è riuscita a trionfare con L’acchiappatalenti, almeno fino a questo momento. Se dopo il primo appuntamento bisognava forse attendere proprio per capire cosa sarebbe successo in seguito, adesso siamo di fronte al secondo indizio che non è affatto favorevole per la padrona di casa. E quest’ultima potrebbe cominciare a preoccuparsi.

Milly Carlucci, altra brutta notizia dopo la puntata de L’acchiappatalenti

Sono usciti i dati relativi agli ascolti tv e la trasmissione di Milly Carlucci sta soffrendo tantissimo. L’acchiappatalenti non sembra aver convinto il pubblico, infatti in questa seconda puntata la situazione è addirittura peggiorata rispetto all’esordio. A sorridere è Canale 5, che invece è riuscita a vincere e a battere così la concorrenza della televisione pubblica.

L’acchiappatalenti ha avuto una flessione ulteriore, infatti ha perduto due punti di share. I telespettatori che erano incollati su Rai1 sono stati 2 milioni e 315mila (share del 15,2%). Mentre su Canale 5 Terra Amara è stata seguita da 3 milioni e 11mila telespettatori col 17,9% di share. 1 milione e 307mila coloro che hanno visto invece Quarto Grado su Rete4.

Staremo a vedere come andrà nelle prossime puntate, ma Milly non può stare serena perché i dati televisivi stanno iniziando a creare qualche grattacapo di troppo.