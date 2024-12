Nella puntata del 19 dicembre 2024 di Pomeriggio 5, il giornalista Vittorio Feltri è stato protagonista di una gaffe che ha rapidamente fatto il giro dei social media, suscitando diverse reazioni tra gli spettatori. Durante un collegamento video, Feltri è stato invitato a commentare un aneddoto condiviso in studio da Lory Del Santo, la quale ha raccontato di aver ricevuto in passato avances da Donald Trump. Il conduttore, Dario Maltese, ha quindi chiesto a Feltri quale sarebbe stata la sua opinione su Lory Del Santo nel ruolo di First Lady al fianco di Trump.

Credendo di non essere in onda, Feltri ha pronunciato una frase che ha lasciato interdetti i presenti e il pubblico a casa: “Io mi sono rotto i cogl*** me ne vado”. Immediata la reazione di Dario Maltese che guardando in camera, visibilmente imbarazzato, dice: “Beh, lo stavamo aspettando, ce lo aspettavamo” per poi lanciare un servizio proprio su colui che questo tipo di trash televisivo lo odia particolarmente: Pier Silvio Berlusconi.





Vittorio Feltri choc a Pomeriggio 5: “Mi sono rotto i cog***”

Il suo commento, percepito come inappropriato, ha generato un momento di imbarazzo in studio. Il conduttore ha cercato di riprendere il controllo della situazione, ma l’incidente era ormai avvenuto. Le telecamere non hanno ripreso il volto di Lory Del Santo che molto probabilmente non deve esserci rimasta benissimo.

Al momento, non sono pervenute dichiarazioni ufficiali da parte di Feltri o della produzione di “Pomeriggio 5” in merito all’accaduto. Resta da vedere se ci saranno ulteriori sviluppi o chiarimenti nelle prossime puntate del programma. Ma la domanda che sorge spontanea è: “Vittorio Feltri sarà invitato di nuovo nel salotto pomeridiano di Canale 5?”.

Non tutti sono sicuri che Pier Silvio accetti di buon grado queste dinamiche un tantino trash, ma chi lo sa se Feltri tornerà o meno. Nella stessa puntata, ma prima della gaffe trash, Vittorio Feltri ha parlato prima di Fedez e Chiara Ferragni, definendo il rapper milanese ‘inappropriato’ alla bellezza dell’imprenditrice digitale. Non solo, poco dopo si è messo a parlare della sua vera passione, no, non il giornalismo, ma i gatti. Per Feltri sono molto meglio degli uomini e forse su questo ha ragione.

