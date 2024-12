Nell’ultima puntata del Grande Fratello, sono entrati nuovi volti che hanno subito suscitato attenzione: l’attrice Eva Grimaldi, la conduttrice Stefania Orlando e il rugbista Maxime Mbandà. Un’entrata strategica, pensata proprio per vivacizzare l’atmosfera e introdurre nuovi spunti di discussione tra gli inquilini. Nel frattempo, Lorenzo Spolverato ha deciso di mettere fine alla sua relazione con Shaila Gatta, spiegando che lo ha fatto perché “la ama troppo”, una rottura che in molti avevano già previsto.

Dopo l’addio, Eva e Stefania sono intervenute, dando il loro parere sulla situazione, innescando inevitabilmente nuove dinamiche all’interno della casa. Il pubblico ha notato un cambiamento significativo nei comportamenti degli altri concorrenti, che fino a poco prima sembravano focalizzati nel criticare Helena. Un utente su Facebook ha infatti osservato: “Ma Stefania e soprattutto Eva sanno che non si possono riportare notizie dalla casa, pena la squalifica. Eva, che è amica di Jessica, le ha detto chiaro di cambiare registro perché non piace fuori… ha riportato pure che Helena piace molto al pubblico ecc…ecc”.

Grande Fratello, il motivo dell’ingresso di Eva e Stefania

Le parole di Eva e Stafania, secondo alcuni, ha avuto un grande impatto sulle dinamiche tra i concorrenti, con alcuni che hanno cominciato a cambiare atteggiamento nei confronti di Helena: “Il risultato di queste spifferate, ha sortito un cambiamento dei più accaniti contro Helena: Loratto cerca un avvicinamento con Helena, le iene sono diventate agnellini. Ora le parlano, non la offendono più, chissà xke’…. Spero solo che Helena capisca il motivo del cambiamento in positivo nei suoi confronti,” si legge nel post.

Eva e Stefania non si sono limitate a interagire con i concorrenti, ma hanno anche svelato alcuni dettagli provenienti dall’esterno della casa, alimentando ulteriori polemiche. Molti sui social si sono lamentati: “#Grandefratello #Morline #Javier #Tommavi una volta se si riportava qualcosa da fuori si prendevano provvedimenti. Queste sue stanno facendo lo scempio più totale e tutti muti. Che circo”. Ma il pubblico è ormai consapevole che nessun provvedimento verrà preso contro le due, che con Luca hanno parlato di cose nascoste, molto probabilmente facendo riferimento alla sua situazione con Jessica e di conseguenza con il suo fidanzato fuori dalla casa, in quanto il loro compito è proprio quello di alimentare discussioni e alterare gli equilibri all’interno della casa.

#Grandefratello #Morline #Javier #Tommavi una volta se si riportava qualcosa da fuori si prendevano provvedimenti. Queste sue stanno facendo lo scempio più totale e tutti muti. Che circo pic.twitter.com/3vvbT2CXRi — Valerioexpo (@Valerio99952751) December 20, 2024

Un aspetto interessante da sottolineare è che l’ingresso di Eva e Stefania sembra essere stato pianificato proprio da Alfonso Signorini per “mescolare le carte” e innescare nuove dinamiche tra i concorrenti e per questo motivo le due nuove inquiline si sentono libere di fare rivelazioni bomba e, perché no, mettere anche zizzania tra alcuni concorrenti. Il loro ruolo non è solo quello di intrattenere, ma anche di scuotere gli equilibri del reality per renderlo ancora più avvincente per il pubblico a casa. E a quanto pare il piano di Signorini sembra funzionare molto bene.