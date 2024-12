È ricominciato Masterchef, il talent dedicato agli aspiranti cuochi con Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli. Siamo arrivati alla 14esima edizione ed è stato introdotto un nuovo meccanismo nella fase delle selezioni: l’all in. Si tratta di una regola in cui i concorrenti possono decidere se avere 10 minuti o cinque a disposizione per completare i piatto con cui convincere i giudici.

Con tre sì, gli aspiranti chef ottengono il grembiule bianco, mentre con due il grembiule grigio. E lo ha ottenuto grigio, per poi essere comunque eliminata, Alessia, figlia e nipote vip che si è presentata di fronte a Locatelli, Barbieri e Cannavacciuolo insieme agli altri concorrenti. “Farò questo in ogni caso, voglio fare la chef“, ha spiegato dopo aver cucinato.

Leggi anche: “Non puoi fare così, basta”. Fuorionda clamoroso a 4 di Sera: caos tra Francesca Barra e Roberto Poletti





A Masterchef 14 anche la figlia vip, ma è stata eliminata

“Sono doppiatrice, è una cosa di famiglia, visto che mio nonno e mia nonna erano doppiatori. Mio nonno era Ferruccio Amendola e mia nonna Rita Savagnone (due leggende del doppiaggio, ndr)”, ha raccontato Alessia lasciando i giudici sorpresi. Soprattutto Barbieri: “Ah ma quindi tuo papà…”. Sì, è proprio Claudio Amendola.

Il piatto con cui si è presentata sono state le tagliatelle al limone, che però non hanno convinto tutti e tre i giudici. Bruno Barbieri le ha detto sì, così come Antonino Cannavacciuolo, mentre per Giorgio Locatelli è stato un no. Alessia Amendola ha quindi ottenuto il grembiule grigio ma al blindtest si è scontrata con Martina e ha lasciato il programma.

Alessia Amendola concorrente a Masterchef?! In che senso scusate#MasterChefIt pic.twitter.com/nd6gPzdf5r — Michela🌸 (@ela_michii) December 19, 2024

MA ALESSIA AMENDOLA A MASTERCHEF IO VI GIURO LEI HA DOPPIATO LA MIA INFANZIA MA COSA CI FA QUI AIUTOOOOO PIANGO #MasterchefIT — yuri🌼🍉will see ateez♡ (@jaysembrace) December 19, 2024

Alessia Amendola è la figlia di Claudio Amendola e della prima moglie Marina Grande e cucina a parte si è costruita una carriera di successo nel doppiaggio nonostante abbia mantenuto un profilo basso. Nata a Roma il 27 febbraio 1984, è mamma dal 2010 e ha scelto di seguire la tradizione familiare nel mondo del doppiaggio. Nel corso della sua carriera, Alessia Amendola ha dato voce a personaggi famosissimi, entrando quindi nella cultura popolare. Tra alcuni, Megan Fox, Jennifer Lawrence e Lindsay Lohan ne Il super Maggiolino e Quel pazzo venerdì.