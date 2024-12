Clamoroso fuorionda a 4 Di Sera, il programma condotto da Roberto Poletti e Francesca Barra. E sono proprio i padroni di casa i protagonisti di un battibecco avvenuto pochi minuti prima di andare in diretta e mostrato da Striscia la notizia, il tg satirico di Canale 5 che più volte ha mostrato ai telespettatori cosa succede quando i conduttori pensano di non essere ripresi.

E questa volta è toccato ai conduttori dell’access prime time di Rete 4, ‘beccati’ a discutere to poco prima di una diretta e anche durante le pause pubblicitarie della trasmissione. Come si vede nel video andato in onda nella puntata di Striscia del 19 dicembre, tutto è iniziato con un malinteso su una battuta di Francesca Barra, che ha suscitato dei malumori nel collega.

Francesca Barra e Roberto Poletti, il clamoroso Fuorionda

“Lui si è arrabbiato. Ma la mia era una battuta sulla foto di Mussolini e la Meloni – si è subito giustificata la Barra – Non ci credo! Stavo facendo una battuta. Mai avrei immaginato una scenata così! Non puoi fare così, stavo scherzando. Non puoi fare così prima di una diretta, non rispondi e non è corretto andare in diretta così”.

E ancora, senza ricevere risposte da Poletti: “Lo dico, dopo sei mesi, bruttissimo, non è corretto, proprio un boicottaggio. Questo clima non mi piace, non è possibile creare questa situazione e non rispondere ai colleghi che ci stanno facendo delle domande. Mi sono fatta trattare a pesci in faccia e non ho mai reagito così. Nemmeno risponde, io sempre invece, ho dato mille possibilità“.

Alla fine, stizzito, il conduttore ha replicato: “Io non sto più parlando! Non ho detto nulla e sono anche uscito“. Subito dopo è iniziata la diretta e i due hanno finto che nulla fosse successo, ma al primo blocco pubblicitario i conduttori hanno ricominciato a battibeccare. “Non era un commento sulla prima domanda. Era un mio commento sulla foto di Mussolini e la Meloni. Stavo facendo una battuta. Basta! Non avevo visto nulla! No, era una mia osservazione sulla foto“, si è di nuovo giustificata lei.