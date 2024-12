Durante la recente trasmissione Sarà Sanremo, Fedez ha destato preoccupazione tra fan e addetti ai lavori per il suo comportamento insolito. Il rapper è apparso visibilmente affaticato e poco a suo agio sul palco, interagendo minimamente e con evidente difficoltà. Carlo Conti, conduttore della serata, ha notato il disagio dell’artista, accompagnandolo personalmente verso l’uscita. Una volta fuori dal Casinò di Sanremo, Fedez ha evitato la stampa e si è rapidamente allontanato a bordo di un veicolo diretto a Milano.

>> “Poi è successo altro”. Fedez, il retroscena dopo i dubbi sulla salute a Sarà Sanremo

Le immagini trasmesse successivamente hanno mostrato il rapper scortato da bodyguard, rifiutando interviste e apparendo particolarmente provato. Questo comportamento ha alimentato speculazioni sulle sue condizioni di salute e sul suo stato emotivo. La madre di Fedez, Tatiana, è intervenuta per rassicurare i fan, affermando: “Non è una cosa grave, ma non aggiungo altro”. Il critico musicale Luca Dondoni, ospite di Pomeriggio 5, ha riferito di aver consultato fonti vicine all’artista.





“Ecco cosa è successo a Fedez”. Pomeriggio 5, la rivelazione

Secondo queste informazioni, Fedez avrebbe attraversato una “serata no”, influenzata dall’ansia da palcoscenico e dalla pressione legata alla presentazione del suo nuovo brano, Battito. La canzone affronta temi personali e delicati, come la depressione, aumentando il carico emotivo per l’artista durante l’esibizione. Dondoni ha sottolineato: “Eh lo so, lo so. Ho parlato con fonti informate e mi hanno detto che non tutti giorni possono andare bene. E poi specialmente per uno come lui che ha sofferto quello che ha sofferto, ci può stare che una sera possa stare meno bene delle altre e poi c’è anche l’ansia da palco”.

fedez può piacere o non piacere ma qui stiamo parlando di empatia, che tutti dovremmo avere. pic.twitter.com/6urdQLNuAV — ✨𝘯𝘰𝘯𝘮𝘪𝘴𝘦𝘯𝘵𝘰𝘵𝘢𝘯𝘵𝘰𝘣𝘦𝘯𝘦 ✨ (@nOntantObene) December 19, 2024

E ancora: “Inoltre come sapete, la canzone che presenterà, che si intitola Battito, è un pezzo che parla di un sacco di cose, che lo riguardano. Come lui stesso ha detto in diretta ‘giocando sulla metafora della donna in realtà parlo di depressione’. Si parla di un tema caro a molti italiani e che se ne parla tra i giovani. Magari non parla della sua depressione, ma sicuramente di momenti di vita vari. In generale lui è molto attento ai temi personali”.

Continua Dondoni: “E credo che sarà una canzone che dal punto di vista musicale e di testo potrebbe farci vedere un Fedez nuovo“. Insomma, è possibile che “Battito” possa rappresentare un’evoluzione artistica per Fedez, mostrando un lato più introspettivo e maturo del rapper. Nonostante le rassicurazioni, l’episodio ha sollevato interrogativi sul benessere psicologico di Fedez. La sua recente apertura su temi come la depressione ha evidenziato una maggiore sensibilità verso questioni di salute mentale, sia nella sua vita personale che nella sua produzione artistica.

Leggi anche: “So perché lo ha fatto”. Fedez, Selvaggia Lucarelli parla dopo il caso di Sarà Sanremo