Non si arresta la scia di notizie su Fedez dopo la sua presenza a Sarà Sanremo nella serata di mercoledì 18 dicembre, contraddistinta da un atteggiamento che a molti è parso preoccupante. Infatti, non sembrava essere la persona di sempre, mostrandosi disorientato e un po’ più gonfio del solito. Nella giornata del 19 dicembre sono emersi altri retroscena sul rapper.

Infatti, Fedez ha preso una decisione durante Sarà Sanremo che è un po’ inusuale rispetto a quanto fatto dagli altri colleghi. Parlando della sua salute, la mamma Annamaria Berrinzaghi ha voluto tranquillizzare tutti, dicendo che non fosse successo nulla di grave, ma avrebbe avuto dei comportamenti particolari che stanno facendo discutere.

Leggi anche: “Fedez sta male”. Il caso in diretta tv e subito l’allarme, ora la mamma rompe il silenzio





Fedez a Sarà Sanremo, nuovi retroscena sulla sua ‘strana’ presenza

Nessuno aveva mai visto un Fedez così tranquillo e insolito, ma durante Sarà Sanremo in tanti hanno voluto manifestare la loro ansia. Comunque si è saputo che il cantante non avrebbe partecipato alla festa e se ne sarebbe andato, utilizzando il retro dello studio con l’ausilio di alcuni addetti alla sicurezza. Non ha voluto rilasciare alcuna intervista ed è salito a bordo di una vettura.

Inoltre, Fedez non ha preso parte alla foto di gruppo con gli altri cantanti, che è stata fatta nella giornata del 19 dicembre da Tv Sorrisi e Canzoni. Lui ha preferito fare un’immagine da solo proprio durante la serata, anche se il direttore della rivista non è rimasto particolarmente male, riferendo che sono cose che possono capitare.

Pure Francesco Gabbani non ha fatto la foto di rito con gli altri big di Sanremo, ma era già giustificato perché impegnato in un altro evento. Dunque, il mistero maggiore è su Fedez perché non sappiamo per quale ragione non abbia accettato di farla.