Durante la serata di presentazione delle canzoni in gara a Sanremo 2025, Fedez ha suscitato preoccupazione tra il pubblico e i fan. L’artista è apparso visibilmente in difficoltà, sembrando in uno stato confusionale durante la sua esibizione. Secondo molti spettatori, il rapper non sembrava stare bene, tanto che Carlo Conti è intervenuto per accompagnarlo fuori scena subito dopo la sua breve uscita sul palco. Poco dopo, Fedez ha pubblicato un’immagine su Instagram, in cui appare seduto su una poltrona circondato da un mare in tempesta, a simboleggiare la sua lotta interiore.

“Solo io e la mia penna contro il resto del mondo. Battito. Sanremo 2025”, ha scritto nel post, suscitando una valanga di commenti di supporto e vicinanza da parte dei suoi follower. Tuttavia, non sono mancati anche i dubbi e le critiche, con alcuni che insinuano che le sue condizioni di salute sul palco potrebbero essere dovute a qualche sostanza che ha assunto o a ciò che ha bevuto. C’è chi vede in questa situazione una mossa mediatica per attirare l’attenzione in vista del Festival di Sanremo.

Fedez confuso a Sanremo 2025, Selvaggia Lucarelli lo critica

Una delle critiche più forti è arrivata da Selvaggia Lucarelli, che da sempre si mostra scettica nei confronti di Fedez e della sua immagine pubblica, nonché del suo rapporto con l’ex moglie Chiara Ferragni. La giornalista ha commentato aspramente la situazione, mettendo in discussione la veridicità del disagio mostrato dal cantante, accusandolo di utilizzare la sua presunta fragilità per attirare l’attenzione.

“Dopo tutto quello che è successo, quello che ha fatto, quello che è stato scritto, ancora non avete capito che si mette in modalità vittima per far parlare di sé quando si parla troppo poco di lui quando non se ne parla come dice lui o quando si parla di più di un suo competitor che di lui. Tipo ieri. E ogni volta i miei colleghi incapaci di capire la solita, polverosa strategia, ci cascano. E non solo i colleghi, ma la gente scema sui social che ti fa venire voglia di dire “perché i c0glioni vanno incul4ti” (cit)”.





Selvaggia Lucarelli ha proseguito, sottolineando come, quando Fedez non sia al centro dell’attenzione, si metta in scena un altro tipo di comportamento. “Nel podcast, negli agguati sotto casa della gente, nell’insultare giornalisti, girare con i peggiori pregiudicati e nel fare feste per due giorni consecutivi sembra spavaldo e in forma. Per il pubblico di Rai1 si è già rimesso in modalità piagnino per prendersi la scena, quindi non più ‘vi cago sul tappeto’ (cit.), bensì ‘coccolatemi non sono cattivo sono tanto fragggile parliamo di salute mentale’.”

La Lucarelli ha anche evidenziato la scelta di Fedez di entrare all’Ariston in modo separato dagli altri artisti, senza mescolarsi con il pubblico e i giornalisti come gli altri concorrenti. “Nel frattempo entrate all’Ariston dedicate solo a lui, no ingresso tra la gente e con i giornalisti lì come gli altri, assente alle foto con gli altri oggi e solite arie. Questa è la strada per rendere questo Festival PIAGNINOCENTRICO come già accaduto. E per togliere luce agli altri cantanti che invece sono lì per la musica, senza strategie per attirare l’attenzione su di sé”. Infine, Selvaggia Lucarelli ha concluso con un consiglio diretto a Fedez: “Per il resto, se stai male ti curi. Non cerchi il palco, perché il palco non cura”.