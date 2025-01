Nonostante la data della finale non sembrerebbe essere imminente, è uscita fouori in queste ore la notizia relativa al Grande Fratello e al vincitore dell’attuale edizione, in corso di svolgimento dallo scorso mese di settembre. E non ci sarebbero molti dubbi su chi riuscirà a prevalere sugli altri, portandosi a casa il trionfo e ovviamente anche il ricco montepremi.

Ricordiamo che il vincitore del Grande Fratello guadagnerà 100mila euro, anche se la metà va in beneficenza. Stando agli ultimi rumor diffusi anche dal sito Blastingnews, la finalissima del programma condotto da Alfonso Signorini non ovrebbe esserci almeno fino a maggio. Anche perché sono ancora previsti nuovi ingressi di concorrenti.

Grande Fratello, spunta il nome del possibile vincitore: chi è

Nelle scorse ore è stato pubblicato un interessante sondaggio sul Grande Fratello da una pagina di X, che è dedicata proprio alla trasmissione Mediaset. I votanti non hanno avuto grossi dubbi, infatti per loro c’è già un vincitore designato, anzi per la precisione parliamo di una gieffina che batterebbe tutti senza problemi.

Sono stati presi in esame i principali favoriti per il successo, ma Javier e la coppia Shaila e Lorenzo non andrebbero oltre l’8% delle preferenze. In seconda posizione si piazzerebbe Zeudi con il 15%, ma a stravincere dovrebbe essere Helena, che raggiunge addirittura il 69% e quindi sconfiggerebbe senza indugio la sua amica. Non sembra esserci spazio per altri gieffini, anche se manca parecchio alla meta.

Dopo aver ottenuto il ripescaggio, per Helena potrebbe prefigurarsi una vittoria schiacciante e senza appello. Agli altri il compito di ribaltare una situazione che appare già definita.