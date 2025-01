Sembrava cosa fatta, invece un’ennesima decisione sorprendente sarebbe stata presa dal Grande Fratello. Un concorrente sarebbe stato escluso dalla lista e non dovrebbe più entrare nella casa più spiata d’Italia. Era dato ad un passo dall’arrivo proprio insieme a Maria Teresa Ruta, col ritorno di quest’ultima che è stato ufficializzato nella giornata del 27 gennaio.

Ma ci sono pure altri due concorrenti pronti a varcare la porta rossa, mentre questa persona che già conoscevamo grazie ad un altro reality show, sarebbe stato escluso dal Grande Fratello. Brutta notizia per tutti quei fan che speravano di rivederlo nel piccolo schermo.

Leggi anche: “Un pezzo di famiglia”. Grande Fratello, svelato il nome della nuova concorrente vip





Grande Fratello, un concorrente sarebbe escluso: “Non entra più”

Smentite quindi le ricostruzioni fatte fino a pochi giorni fa, con questo famoso pronto a sbarcare al Grande Fratello. Sarebbe invece stato escluso e a sorpresa sono stati dati per ufficiali i nomi di altri due nuovi gieffini. Nella puntata in diretta del 27 gennaio arriveranno il maestro di sci Mattia Fumagalli e lo chef e deejay Federico Chimirri.

A non esserci nell’elenco del GF è Artur Dainese, ex naufrago dell’Isola dei Famosi pronto ad approdare pure nel reality di Signorini. La pagina X Tv Italiana ha infatti scritto che “forse è stata diffusa da siti di gossip una notizia fasulla. Sul sito ufficiale del Grande Fratello non si parla di Artur”. Eppure secondo un altro utente la sua presenza pareva essere legata a Helena, visto che lui proverebbe interesse per la gieffina.

Forse è stata diffusa da siti di gossip una notizia fasulla. Sul sito ufficiale di Grande Fratello non si parla di Artur. — TV Italiana (@TV_Italiana) January 27, 2025

La dinamica avrebbe riguardato Helena e Artur, ma per ora l’ingresso di quest’ultimo non è confermato. Anche se potrebbe avvenire pure nelle prossime settimane.