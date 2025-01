Colpo di scena al Grande Fratello con nuovi concorrenti famosi in arrivo. In particolare, è in arrivo una nuova gieffina che farà sicuramente entusiasmare il pubblico. E in casa c’è una persona che lei conosce benissimo e che potrà quindi incontrarla finalmente. La voce sta circolando con forza e sembra che ormai saremmo vicinissimi alla svolta.

Alfonso Signorini potrebbe annunciare l’arrivo di questa nuova concorrente al Grande Fratello già nella serata di lunedì 27 gennaio. Si tratta di una ragazza che conosciamo tutti, anche perché ha i genitori più noti in Italia. E il suo approdo nel reality show di Canale 5 promette quindi scintille.

Grande Fratello, nuova concorrente famosa in arrivo

A parlarne è stato l’influencer Amedeo Venza, che ha rivelato l’arrivo di una nuova concorrente famosa accompagnata comunque da un altro personaggio conosciuto dal pubblico di Canale 5. Lei è la figlia di uno dei cantanti più amati in Italia e potrà finalmente concorrere insieme alla sua adorata zia.

Al Grande Fratello potrebbe esserci Jasmine Carrisi, come confermato da Amedeo Venza, che ha rivelato la presenza di un altro volto noto della tv: “La figlia di Al Bano e la Lecciso e l’ex modello dell’Isola pronti per il GF”. Quest’ultimo sarebbe Artur Dainese, il cuo nome era già uscito fuori nei giorni scorsi, infatti dovrebbe entrare assieme alla già confermata Maria Teresa Ruta.

Non resta che attendere l’ufficialità dalla produzione del GF e da Alfonso Signorini per vedere eventualmente Jasmine raggiungere la zia Amanda Lecciso.