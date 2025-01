”Noi abbiamo un copione, ci guidano a fare quello che vogliono ma siamo noi poi che decidiamo se farlo o no!”. Il Grande Fratello non fa in tempo a censurare e il concorrente spiffera il piano degli autori mandando su tutte le furie il pubblico del reality show condotto da Alfonso Signorini. Durante una conversazione, il concorrente ha lasciato intendere che esisterebbe un presunto “copione” fornito dagli autori del programma, mettendo in dubbio la spontaneità delle dinamiche che il pubblico segue quotidianamente.

Nonostante i tentativi della regia di intervenire rapidamente per censurare il momento, alcune parole incriminate sono state trasmesse in diretta, scatenando la furia dei social. Gli spettatori, abituati a considerare il reality show autentico, si sono dichiarati increduli e, in molti casi, indignati per quanto rivelato dal concorrente.

Leggi anche: “Esco”. Grande Fratello, l’annuncio è il colpo peggiore per Signorini: perché ha deciso così







Grande Fratello, Bernardo parla di un copione degli autori

Le teorie di un possibile controllo da parte degli autori non sono nuove, ma questa volta le parole pronunciate proprio da un concorrente hanno fatto scalpore. Alcuni utenti sui social hanno chiesto spiegazioni agli autori del programma, accusandoli di ingannare il pubblico, mentre altri non sono rimasti stupiti dalle parole di Bernardo, perché comunque si parla sempre di televisione. E infatti anche il rientro in gioco di alcuni concorrenti è stato deciso per risollevare gli ascolti che nelle ultime settimane erano crollate.

“Bernardo censurato perché sputtana gli autori“, si legge su X. “Vabbè Bernardo ha scoperto l’acqua calda che gli autori cercano di indirizzarti poi sta al concorrente decidere cosa fare #grandefratello Tommy ha rifiutato Maica, lo disse e così via di massacro da mesi, altri accettano e sono pompati capite voi chi sono #tommavi”, si legge tra i commenti di X, dove l’argomento è diventato di tendenza.

Bernardo: c'è un copione, loro ci fanno fare quello che vogliono, ci fanno fare quello che vogliono (gli autori)



Bernardo ha servito #Zel — Veronica🧁🇮🇹 (@Veronic51399863) January 26, 2025

#grandefratello non siete nemmeno svegli a censurare Bernardo che dice quello che sappiamo già da sempre, gli date un copione da seguire, poi però non tutti si sottomettono alle vostre idiozie, ma quale reality per questo la gente non vi segue, falliti! — Antonella67 (@Antonel88636181) January 26, 2025

“Bernardo ha sputtanè il programma #GrandeFratello”, scrive un altro utente commentando la scena andata in onda e censurata dal Grande Fratello. E ancora chi prende in giro la regia, che non è riuscita a censurare le parole del concorrente: “#grandefratello non siete nemmeno svegli a censurare Bernardo che dice quello che sappiamo già da sempre, gli date un copione da seguire, poi però non tutti si sottomettono alle vostre idiozie, ma quale reality per questo la gente non vi segue, falliti!”.