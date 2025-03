La terribile notizia della morte di Eleonora Giorgi ha sconvolto tutta l’Italia. Ovviamente la sua famiglia è devastata dal dolore, nonostante purtroppo si sapesse che la fine fosse vicina a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni di salute per il tumore al pancreas. Clizia Incorvaia ha reagito immediatamente dopo il decesso della suocera, con la quale aveva uno splendido rapporto.

Proprio pochi giorni fa Clizia Incorvaia aveva scritto un messaggio, riguardante anche Eleonora Giorgi, visto che aveva accettato di svolgere un lavoro: “Nonostante la situazione dolorosa che sto vivendo con la mia famiglia, sono partita per lavoro. Lo faccio con l’assoluto appoggio di mia suocera e di mio marito, che fanno sempre il tifo per me! Sarò l’inviata per Gente alla Milano Fashion Week”.

Leggi anche: “Almeno ci salutiamo…”. Eleonora Giorgi, le ultime parole da brividi nel racconto della malattia





Eleonora Giorgi, la reazione di Clizia Incorvaia dopo la sua morte

Poi Clizia Incorvaia aveva ancora scritto giorni fa: “Certo, sarà meno semplice del solito, ma cercherò di essere ugualmente una ‘nuvola rosa’, come mi chiama Ele, per portare quel velo di leggerezza che aiuta tutti noi ad affrontare i momenti della vita”. Adesso la sua reazione dopo la morte di Eleonora Giorgi è stata struggente e ha fatto piangere tantissimi italiani.

Clizia ha postato una carrellata di foto con Eleonora, il marito Paolo Ciavarro e il figlio Gabriele e ha pubblicato la poesia di Henry Scott Holland: “La morte non è niente.

Sono solamente passato dall’altra parte: è come fossi nascosto nella stanza accanto.

Io sono sempre io e tu sei sempre tu. Quello che eravamo prima l’uno per l’altro lo siamo ancora. Chiamami con il nome che mi hai sempre dato, che ti è familiare; parlami nello stesso modo affettuoso che hai sempre usato. Non cambiare tono di voce, non assumere un’aria solenne o triste. Continua a ridere di quello che ci faceva ridere, di quelle piccole cose che tanto ci piacevano quando eravamo insieme”.

La poesia è poi proseguita così: “Prega, sorridi, pensami! Il mio nome sia sempre la parola familiare di prima: pronuncialo senza la minima traccia d’ombra o di tristezza. La nostra vita conserva tutto il significato che ha sempre avuto: è la stessa di prima, c’è una continuità che non si spezza. Perché dovrei essere fuori dai tuoi pensieri e dalla tua mente, solo perché sono fuori dalla tua vista? Non sono lontano, sono dall’altra parte, proprio dietro l’angolo. Rassicurati, va tutto bene. Ritroverai il mio cuore. Ne ritroverai la tenerezza purificata. Asciuga le tue lacrime e non piangere, se mi ami: il tuo sorriso è la mia pace“.