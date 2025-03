Eleonora Giorgi purtroppo non ce l’ha fatta ed è morta nella giornata di lunedì 3 marzo, dopo aver combattuto con tutte le sue forze contro un tumore al pancreas. L’attrice, che aveva 71 anni, aveva sempre raccontato la sua malattia con coraggio e determinazione e senza mai perdere il sorriso. Proprio a Verissimo si era lasciata andare a delle frasi molto intense.

Infatti, le ultime parole di Eleonora Giorgi prima che peggiorasse e venisse ricoverata in clinica hanno lasciato un segno profondo nel pubblico. Davanti a Silvia Toffanin l’attrice originaria di Roma, ora purtroppo scomparsa per sempre, aveva fatto emozionare non poco.

Eleonora Giorgi morta, quali erano state le sue ultime parole in tv

Eleonora Giorgi aveva detto nel programma di Canale 5: “Stiamo lottando con tutte le forze. La storia è iniziata 10 mesi e mezzo fa, la chemioterapia ha permesso di rimuovere il tumore principale, ma il cancro al pancreas crea una sorta di guaina. Sono arrivate delle sorpresine, per 3 mesi abbiamo cercato di abbatterle ma ha funzionato parzialmente”.

Eleonora aveva poi aggiunto dalla Toffanin: “La soluzione migliore sarebbe attaccare le metastasi con la radioterapia. L’alternativa è talmente folle, l’abbiamo saputo due giorni fa. Andrà tutto bene, ma magari chissà, l’alternativa è che almeno ci salutiamo adesso. Mi sento inondata di amore e di affetto, non ho nessun rancore”.

Parole che avevano scosso profondamente il pubblico e che oggi risuonano con ancora maggiore tristezza, nel giorno in cui si è purtroppo spenta la vita di Eleonora Giorgi.