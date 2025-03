Si sta per mettere malissimo al Grande Fratello per Lorenzo. Infatti, ormai non ci sarebbero grosse speranze di restare nella casa più spiata d’Italia e questo sarebbe clamoroso, visto che lui è uno dei due finalisti insieme a Jessica. Un colpo di scena incredibile, che rappresenterebbe un momento storico per il programma televisivo presentato da Alfonso Signorini.

Mai prima d’ora si era agito in questo modo, ma adesso il Grande Fratello non avrebbe più altre soluzioni. Quindi, Lorenzo sarebbe già stato avvisato e la sensazione è che cose brutte ci siano all’orizzonte. Vediamo insieme cosa è stato rivelato dall’influencer Amedeo Venza su Instagram.

Grande Fratello, per Lorenzo guai in arrivo: “Perché lo fanno fuori”

Nonostante abbia la sicurezza assoluta di essere in finale, la produzione del Grande Fratello potrebbe cambiare tutte le carte in tavola e dargli una punizione esemplare. Nessuno ha mai subito un provvedimento del genere in quanto finalista, ma ormai si sarebbero superati tutti i limiti possibili e la regia avrebbe perso la pazienza.

La squalifica di Lorenzo non sarebbe così improbabile, anzi, almeno secondo Venza: “Come vi dicevo anche ieri, abbiamo saputo che un concorrente rischia la squalifica dopo ripetuti richiami dal Grande Fratello. E sarebbe la prima volta nella storia del reality che un concorrente già finalista verrebbe squalificato! Pare ci sia un malcontento generale da parte degli autori, ecc.! Sto parlando di Lorenzo!!”.

Pochi giorni fa Lorenzo ha avuto una delle sue sfuriate più grandi, dopo un litigio con Shaila. Inoltre, nella gita dei gieffini del 28 febbraio il modello avrebbe avuto un’ennesima discussione con Helena. Quindi, gli autori potrebbero essere arrivati ad assumere la drastica decisione.