Anche Adriano Celentano ha voluto rendere omaggio a Eleonora Giorgi, scomparsa all’età di 71 anni dopo una lunga battaglia contro il tumore al pancreas. Il cantante e attore ha condiviso sui social una foto insieme a lei, accompagnata da parole di grande affetto e stima.

“Cara Eleonora, compagna di lavoro meravigliosa, gentile, appassionata, indimenticabile. Con la tua bellezza anche umana e la tua sensibilità, hai saputo trasformare il momento più difficile della malattia in un atto d’amore. Quell’amore che ritroverai tra le braccia di Gesù che ti stringerà a sé nel Suo amore. Adriano”.

Eleonora Giorgi, il ricordo di Adriano Celentano

Celentano e Giorgi avevano condiviso il set in due celebri pellicole: Mani di velluto (1979) e Grand Hotel Excelsior (1982), due commedie cult che hanno segnato il cinema italiano degli anni ’80. La stessa Giorgi, in un’intervista a La Repubblica, aveva raccontato l’esperienza di lavorare con il Molleggiato, ricordandolo come uno degli uomini “più sexy mai conosciuti”. “Era simpatico, ironico e molto cavaliere. Ci siamo divertiti da pazzi. Le sue pause e lentezze sono fantastiche, un tratto che ho riscontrato anche in Pozzetto”.

In Mani di velluto, Celentano interpreta Guido Quiller, un ingegnere milanese arricchitosi grazie all’invenzione del Blindo Glass, un vetro antirapina reso indistruttibile grazie a un ingrediente segreto: il suo sputo. Dopo un incidente in vespa, finisce in una fontana, dove viene soccorso da Tilli (Eleonora Giorgi), una giovane borseggiatrice, e da suo fratello Momo, falsario, che, scambiandolo per un ladro, decidono di ospitarlo e curarlo. Un film che mescola romanticismo e comicità, diventato un classico della commedia italiana.

In Grand Hotel Excelsior, invece, Giorgi e Celentano si ritrovano in un racconto corale ambientato nell’elegante hotel da cui il film prende il nome. Qui, il direttore Taddeus (Celentano), severo con il personale ma riservato con gli ospiti, si troverà coinvolto in una serie di esilaranti vicende, fino a innamorarsi di Ilde Vivaldi, una giovane e affascinante donna.

Con la scomparsa di Eleonora Giorgi, il cinema italiano perde una delle sue interpreti più amate, capace di lasciare un segno indelebile nel cuore del pubblico e dei colleghi che hanno avuto il privilegio di lavorare con lei. Il ricordo di Celentano è solo una delle tante testimonianze di affetto e riconoscenza per un’attrice che ha saputo unire talento, bellezza e umanità.