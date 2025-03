Eleonora Giorgi sapeva da tempo che non le restava molto da vivere. Certo, sperava sempre in un miracolo, ma nel frattempo aveva dato disposizioni su come voleva andarsene e anche come avrebbe voluto i suoi funerali. Nelle ultime ore si è scoperto che uno dei suoi ultimi desideri era che durante l’ultimo saluto suonassero due canzoni, una dei Procol Harum e l’altra dei Pink Floyd: aveva incaricato un’amica dell’organizzazione dell’evento.

“Mi piacerebbe A Whiter Shade of Pale e Wish You Were Here. Voglio una in entrata e l’altra in uscita” aveva spiegato Eleonora Giorgi all’amica. L’attrice si è spenta oggi, lunedì 3 marzo, a causa di un tumore al pancreas. I funerali si celebreranno nella Chiesa degli Artisti in piazza del Popolo a Roma, alle ore 16 di mercoledì 5 marzo. Ora si scopre anche la richiesta specifica che l’attrice aveva fatto ai medici che l’avevano in cura.

L’ultima richiesta di Eleonora Giorgi ai medici

Nel corso degli ultimi mesi Eleonora Giorgi, nonostante l’avanzare inesorabile della malattia, non aveva mai perso il suo sorriso contagioso. Durante una delle sue ultime interviste, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, si era mostrata senza capelli scherzando: “Avevo i capelli biondi più belli del cinema ma è così comodo non dover più essere costretta a lavarseli. Beati i maschi”.

Lei stessa ha nutrito la speranza in un miracolo fino all’ultimo: “Andrà tutto bene – aveva detto – Ma se così non fosse, vorrei darvi l’ultimo saluto. Ringraziare te e tutti voi per l’affetto e la gentilezza”. Purtroppo, nonostante l’operazione nel marzo del 2024, il tumore non le ha dato scampo. Le metastasi si sono diffuse nell’organismo, arrivando fino al cervello.

Adesso il giornalista Francesco Canino del Fatto Quotidiano rivela quale è stata l’ultima richiesta di Eleonora Giorgi ai medici che l’hanno avuta in cura per il tumore in questi ultimi 15 mesi: “Fatemi andare via in ordine, non spaventosa – il desiderio dell’attrice – Non facciamo cose assurde e cerchiamo di fare bene, per quel poco che si può”. Insomma, fino all’ultimo, una dimostrazione di dignità e lucidità nonostante non ci fosse più nulla da fare.

