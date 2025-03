Morte di Eleonora Giorgi, le prime parole dei figli Andrea e Paolo. Dopo un iniziale silenzio i familiari più stretti della famosa attrice, venuta a mancare all’età di 71 anni per un male incurabile, hanno rilasciato le prime dichiarazioni. Il primo gesto social è stato di Paolo Ciavarro, nato dall’amore di Eleonora per l’attore Massimo. Il marito di Clizia Incorvaia ha condiviso una foto da piccolo con la mamma e una scritta che è anche un augurio.

La foto è stata accompagnata dal testo: “Ciao mami 🤍 da oggi Gabri ha un angelo speciale.

Ti amo. ♾️”. Gabri è naturalmente Gabriele, il figlio di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, che oggi ha 3 anni. Anche Clizia ha postato una carrellata di foto e la poesia poesia di Henry Scott Holland: “La morte non è niente. Sono solamente passato dall’altra parte: è come fossi nascosto nella stanza accanto (segue qui in basso)”. Ora a parlare è il primogenito Andrea Rizzoli.

Le prime parole di Andrea Rizzoli dopo la morte della mamma Eleonora Giorgi

Andrea Rizzoli è il primogenito di Eleonora Giorgi, avuto dal primo marito Angelo Rizzoli, già editore del Corriere della Sera. Il papà muore quando lui ha tre anni. Oggi Andrea piange la scomparsa della mamma. Proprio in questi giorni esce il suo primo libro “Non ci sono buone notizie, il memoir nel quale racconta l’”anno più bello” di sua madre, “nonostante tutto”.

I figli di Eleonora Giorgi, Andrea e Paolo, sono usciti dalla clinica dove si è spenta la mamma per aggiornare i media sulla data dei funerali. La cerimonia si svolgerà mercoledì 5 marzo nella Chiesa degli Artisti in piazza del Popolo a Roma alle ore 16. “Questo momento è tutto nostro” ha detto il primogenito visibilmente provato. L’ultimo desiderio dell’attrice è stato che al funerale risuonasse la canzone “Wish you were here” dei Pink Floyd.

“Ringraziamo ancora tutti per le manifestazioni di affetto e l’attenzione – le parole di Andrea – questo è un momento che rimane nostro e quindi se volete ci vediamo mercoledì”. Un giornalista ha chiesto se l’attrice li ha voluti tutti insieme fino all’ultimo: “Sì – risponde il primogenito – mamma ha portato avanti tutto questo percorso sempre col sorriso ispirando a fare gli altri sempre lo stesso“. Paolo, con le lacrime agli occhi, ha detto: “Il sorriso di mamma rimarrà sempre per tutta la vita“.

