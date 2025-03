Eleonora Giorgi, arriva lo struggente messaggio del figlio Paolo Ciavarro. La morte dell’amata attrice e noto personaggio sta riempiendo le pagine social di moltissimi italiani. Recentemente anche Carlo Verdone ha salutato l’amica e collega con la quale aveva recitato in Borotalco e Compagni di scuola: “Grazie amore mio per essere stata la mia compagna in due film fondamentali per la mia e per la tua carriera”.

La nuora Clizia Incorvaia ha invece postato una carrellata di foto di Eleonora Giorgi, stroncata da un tumore al pancreas all’età di 71 anni, seguita da una poesia di Henry Scott Holland: “La morte non è niente. Sono solamente passato dall’altra parte: è come fossi nascosto nella stanza accanto. Io sono sempre io e tu sei sempre tu. Quello che eravamo prima l’uno per l’altro lo siamo ancora”.

Il messaggio di Paolo Ciavarro per la morte della mamma Eleonora Giorgi

“Chiamami con il nome che mi hai sempre dato, che ti è familiare; parlami nello stesso modo affettuoso che hai sempre usato. Non cambiare tono di voce, non assumere un’aria solenne o triste. Continua a ridere di quello che ci faceva ridere, di quelle piccole cose che tanto ci piacevano quando eravamo insieme”. Questo, invece, il messaggio di Paolo Ciavarro per la scomparsa della mamma.

Paolo Ciavarro ha condiviso una foto di quando era piccolo con la mamma Eleonora Giorgi e il messaggio: “Ciao mami 🤍 da oggi Gabri ha un angelo speciale. Ti amo. ♾️“. Gabri è ovviamente Gabriele, il figlio che il volto noto di Forum ha avuto dalla moglie Clizia Incorvaia il 19 febbraio del 2022.

Subito dopo la morte i figli della Giorgi, Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro, hanno deciso di non rilasciare dichiarazioni pubbliche in merito alla malattia della madre. Eleonora Giorgi era malata da tempo, ma aveva continuato a farsi vedere sempre sorridente e grata per ogni giorno di vita che le veniva concesso. Oggi l’Italia intera piange per la sua morte.

