La scomparsa di Eleonora Giorgi ha lasciato un grande vuoto nel mondo del cinema italiano. L’attrice, venuta a mancare a 71 anni dopo una lunga battaglia contro un cancro al pancreas, è stata ricordata con affetto da colleghi e amici. Tra i messaggi più toccanti, spicca quello di Carlo Verdone, con cui Giorgi ha condiviso momenti fondamentali della sua carriera. Eleonora Giorgi e Carlo Verdone hanno incrociato le loro strade cinematografiche in due film che hanno segnato il cinema italiano: Borotalco e Compagni di scuola.

Il primo, uscito nel 1982, fu una svolta per entrambi: Giorgi interpretava Nadia Vandelli, un ruolo che le valse il David di Donatello come Miglior Attrice Protagonista e che consacrò Verdone nel panorama cinematografico dopo i suoi primi due film a episodi. Compagni di scuola, del 1988, consolidò ulteriormente il loro sodalizio artistico, regalando al pubblico un altro ritratto indimenticabile di un’Italia divisa tra ironia e malinconia.

Eleonora Giorgi, il ricordo di Carlo Verdone

Poche ore dopo la notizia della scomparsa dell’attrice, Carlo Verdone ha condiviso un lungo e commosso messaggio sui suoi canali social: “Grazie amore mio per essere stata la mia compagna in due film fondamentali per la mia e per la tua carriera. Saremo ricordati per tanto tempo ancora. Grazie per avermi dato la tua leggerezza, il tuo entusiasmo, il tuo sorriso e la tua preziosa amicizia. E grazie per esser stata un grande, coraggioso esempio per tutti in questo anno così duro e spietato”.

Verdone ha poi ricordato la forza e il coraggio con cui Giorgi ha affrontato la malattia, elogiando la sua capacità di mantenere sempre un sorriso nonostante tutto: “Ti ho ammirato per la tua forza, per la tua saggezza, per il tuo coraggio. Eri sempre sorridente pur nel verdetto. Sarai sempre nel mio cuore. A tutti i tuoi cari il mio abbraccio più forte. Eleonora, sei stata un grande, grande esempio di vita. Non dimenticherò i tuoi ultimi messaggi pieni di dolcezza e vero affetto. Dio ti benedica e ti accolga nel suo grande abbraccio”.

Eleonora Giorgi, in passato, aveva più volte ricordato con entusiasmo la sua esperienza sul set di Borotalco, considerandolo il punto più alto della sua carriera: “È stato il più bel ruolo della mia carriera e uno dei personaggi femminili più riusciti del cinema italiano. Io ero all’apice della carriera, Carlo aveva avuto uno straordinario successo con i suoi primi film Un sacco bello e Bianco, rosso e Verdone. Avevo un desiderio folle di lavorare con Verdone e lanciai un appello che lui raccolse”.

Con il suo talento, la sua eleganza e la sua innata capacità di emozionare, Eleonora Giorgi ha lasciato un segno indelebile nel cinema italiano. Il suo ricordo vivrà attraverso i film che ha interpretato e l’affetto di chi l’ha conosciuta e amata. Il commovente messaggio di Carlo Verdone è la testimonianza di un rapporto speciale, nato davanti alla macchina da presa ma consolidato in un’amicizia che nemmeno il tempo potrà cancellare.