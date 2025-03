Dopo la morte di Eleonora Giorgi, avvenuta nella giornata del 3 marzo per un cancro al pancreas, in tantissimi stanno reagendo ricordando la grande attrice e donna che è stata. La nuora Clizia Incorvaia è stata tra le prime a dedicarle un post strappalacrime, infatti sui social ha postato una bella poesia accompagnata da diverse foto. E successivamente è stato il suo ultimo amore a scriverle un messaggio meraviglioso.

Eleonora Giorgi era stata prima sposata con Angelo Rizzoli e dalle loro nozze era nato il primo figlio Andrea. Poi si era unita in matrimonio con l’attore Massimo Ciavarro e dalla loro unione era nato il secondogenito Paolo. Ma c’è stato anche un ultimo grande amore per l’attrice, prima di vivere il resto della sua vita da single.

Eleonora Giorgi, chi è stato il suo ultimo amore Andrea De Carlo

Proprio il suo ultimo amore, Andrea De Carlo, ha pubblicato una foto di loro due e le ha scritto questo post: “Abbiamo percorso un tratto di vita insieme, Eleonora cara. Oggi è un giorno triste, ma mi resta il ricordo di momenti intensi, e della tua intelligenza ironica e non convenzionale che non tutti conoscevano. Un abbraccio pieno d’affetto ad Andrea e Paolo”.

Andrea De Carlo, scrittore, si era legato sentimentalmente nel 2007 con Eleonora Giorgi. Poi una volta che si sono lasciati, lei non ha avuto altre storie. L’attrice aveva parlato di lui in questo modo in una sua vecchia intervista, riportata adesso da Adnkronos: “Se lo avessi conosciuto a 16 anni, avremmo viaggiato il mondo insieme. Mi ha dedicato tre libri. Voleva essere l’ospite d’onore della mia vita”.

Andrea De Carlo, 72 anni, ha scritto numerosi romanzi che sono stati anche tradotti in ben 26 lingue. Parlando della sua vita privata, ha una figlia che si chiama Marina