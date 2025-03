Ieri sera è andata in onda l’ultima puntata di Ora o mai più, il programma di Rai Uno dedicato a cantanti che hanno avuto successo in passato ma che, per vari motivi, sono finiti fuori dal grande giro dello spettacolo. Tra i concorrenti di questa edizione c’era anche Valerio Scanu, ex vincitore del Festival di Sanremo, che ha cercato di rilanciare la sua carriera attraverso lo show condotto da Marco Liorni.

La sua partecipazione ha attirato grande attenzione, sia per le esibizioni che per i frequenti scontri con i coach e la giuria. Alla fine, Scanu si è classificato al quinto posto con 70 punti, mentre a trionfare è stato Pierdavide Carone, suo ex compagno di Amici. Scanu ha eseguito l’inedito Solo con una parola e ha duettato con la sua coach, Rita Pavone, sulle note di Gli amori. Tuttavia, anche nell’ultima puntata: il cantante si è reso protagonista di un acceso botta e risposta.

“A me piace la trasparenza. Sono sincero con le persone che ho accanto e voglio che loro siano trasparenti con me”, ha detto Scanu dopo la sua ultima esibizione. Eppure la puntata era partita nel migliore dei modi.

Scanu aveva fatto un bilancio della sua partecipazione a Ora o Mai più e del suo particolare rapporto con la sua coach: “Questo è stato un percorso travagliato ma sempre in crescita. Voto 10. Sicuramente non ci dimenticheremo l’uno dell’altra. All’inizio mi chiedevo ‘ma chi me l’ha fatto fare?’, ero pentito. Tutti erano felici, tranne me. Ora che sta finendo, siamo tutti affiatati. Forse era meglio mantenere le distanze, perché certe situazioni poi finiscono per mancarti. Quando questo programma finirà, avrò i piedi saldi a terra. Ho un disco pronto, magari questa volta lo faccio uscire“.

Dopo aver ascoltato queste parole, Rita Pavone aveva commentato con le seguenti parole: “Tutti noi abbiamo un momento di buio perché la generazione cambia e chi ti amava fino a ieri, domani non sono più interessati. Bisogna essere capaci di riprogrammare delle cose, spuntare su qualcosa, non seguire una scia. Il suo carattere forte non gli fa bene, si mette contro le persone. A volte bisogna sapersi mettere una pezza in bocca, deve pensare alle reazioni che ha“. Rita ha mimato quindi il gesto di tapaprsi la bocca. E ha aggiunto: “Valerio è un bravo ragazzo, ma è un po’ troppo polemico. Non gli fa bene”.

Davanti a queste dichiarazioni della sua coach, Valerio Scanu, noto per il suo temperamento schietto, non si è trattenuto e ha immediatamente replicato. Lui e Pavone sono stati ribattezzati dai fan “la strana coppia”, proprio per le continue punzecchiature reciproche. Questa ulteriore schermaglia ha infiammato nuovamente i social, come quello di un utente di X che si è domandato: “Perché non riesco a capire se Scanu sia realmente contento di Rita Pavone e se non vede l’ora di mandarla a f…?!”.