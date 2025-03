Eleonora Giorgi si è spenta il 3 marzo alle 9.15 del mattino. Al suo fianco c’era Massimo Ciavarro, poi i figli Andrea Rizzoli e Paolo, arrivati di corsa dopo la chiamata dell’attore e padre di Paolo. Andrea Rizzoli, cresciuto nell’ambiente dello spettacolo seguendo la strada del padre e diventando produttore cinematografico ha raccontato le ultime ore di vita della madre.

Nel 2010 Andrea ha conosciuto la prima moglie, l’ex ballerina di Amici di Maria De Filippi Alice Bellagamba, poi lo scorso maggio Andrea si è sposato una seconda volta con la make-up artist Serena Meriggioli. Accanto a lui c’era mamma Eleonora, che si era da poco sottoposta ad un intervento per il cancro. “Ci siamo goduti ogni istante con una intensità prima inimmaginabile”, ha raccontato al Corriere della Sera. I funerali di Eleonora Giorgi si terranno oggi alle 16 a Roma, nella Chiesa degli Artisti in piazza del Popolo. L’attrice aveva 71 anni. La camera ardente si è svolta in forma privata, mentre il funerale sarà aperto al pubblico.

Eleonora Giorgi, il figlio Andrea racconta com’è morta

Eleonora Giorgi si è addormentata stringendo le mani dei suoi figli. Andrea Rizzoli, al Corriere, ha ricordato gli ultimi giorni della mamma, trascorsi insieme a lui e all’altro figlio Paolo. “Abbiamo guardato gli aironi fuori dalla finestra, mamma è riuscita ad affacciarsi. – ha raccontato Andrea – Da giorni mangiava solo l’insalata di finocchi, arance e olive che preparava Paolo e l’estratto di carota, mela e arancia che facevo io: per noi era un modo bello di prenderci cura di lei, perché non potevamo fare nient’altro per aiutarla. Ma sabato ci ha chiesto il salmone affumicato e glielo abbiamo portato“.

“Sapevamo che sarebbe successo, eravamo coscienti di come sarebbe finito il viaggio. È andata via tranquilla alle 9.15 del mattino di lunedì. Massimo Ciavarro era con lei e ci ha chiamato: io e mio fratello Paolo siamo corsi all’ospedale, lei ci ha aspettato e si è addormentata tenendo me in una mano e lui nell’altra”, ha raccontato Andrea, ricordando gli ultimi momenti accanto alla madre.

Eleonora Giorgi, ricoverata in clinica da qualche giorno a causa delle sue condizioni di salute, non ha mai perso il suo spirito e il figlio Andrea ha raccontato un divertente aneddoto sul malore avuto da Papa Francesco qualche giorno prima: “Ha mantenuto il suo humor nero fino alla fine. Ogni tanto qualcuno mi mandava indignato dei meme che ironizzavano sulla corsa tra lei e il Papa su chi sarebbe morto prima. E lei ci scherzava sopra: ‘Speriamo che ’sto Papa non mi rubi la scena‘”.

“Ha chiesto di essere cremata. Ci piacerebbe ottenere la dispensa per lasciare l’urna nel Santuario della Madonna del Sorbo, a Campagnano, un luogo caro a me e a Paolo. Se non fosse possibile, disperderemo le ceneri sulle Dolomiti, che lei amava molto”, ha concluso Andrea.