L’ultimo saluto a Eleonora Giorgi. Si terranno oggi, presso la Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma, i funerali dell’attrice scomparsa all’età di 71 anni. A celebrare le esequie sarà monsignor Antonio Staglianò, vescovo emerito di Noto e, dal novembre scorso, rettore della basilica romana di Santa Maria in Montesanto. Saranno numerosi i volti noti presenti per l’ultimo saluto: da Carlo Verdone a Ornella Muti, fino ai tanti colleghi con cui ha condiviso il set nel corso della sua carriera, oltre, naturalmente, alla famiglia.

Intanto, ieri, per la prima volta, Paolo Ciavarro ha parlato pubblicamente della scomparsa della madre. Il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro ha rilasciato alcune dichiarazioni davanti alle telecamere, fuori dalla clinica in cui la madre era ricoverata. Finora lui aveva condiviso solo un messaggio sui social. Paolo è apparso visibilmente commosso e ha un certo punto non è riuscito a trattenere le lacrime. Le sue parole hanno fatto piangere anche il pubblico.

“Una cosa mi fa molto male”. Morte Eleonora Giorgi, Paolo Ciavarro rompe il silenzio per la prima volta

“Questo dolore vivrà in me per molto tempo e il vuoto che ha lasciato sarà incolmabile. Però anche la gioia e la bellezza di quest’ultimo anno me le porterò nel cuore per sempre. Perché, pur essendo stati due anni terribili, sono stati anche belli per molti motivi”, ha esordito Paolo.

“Io e mio fratello (Andrea Rizzoli, ndr) abbiamo rimesso nostra madre al centro delle nostre vite. Abbiamo dato valore al tempo, senza sapere quanto ne avremmo avuto, e ce lo siamo goduto fino all’ultimo istante. Non abbiamo perso un minuto: siamo stati insieme, ci siamo uniti nella sofferenza. Non è stato facile, ma lei è stata incredibile. È stata lei a darci la forza con il suo atteggiamento, la sua positività, il modo in cui ha affrontato tutto”.

Poi, con voce rotta dalla commozione, Paolo ha aggiunto: “Mia madre non c’è più, ma so che non sono solo. Succede a tutti, fa parte della vita e bisogna accettarlo. Però il pensiero che mio figlio crescerà senza la sua nonna mi fa molto male. Se non ci fosse stato Gabriele, mamma non avrebbe lottato così. Andrea, mio fratello, lo sa bene, ci scherziamo sempre. Lei è stata una nonna meravigliosa per i tre anni di vita di mio figlio, e proprio per questo la sua assenza sarà ancora più dura.”

Ieri, sui social, Paolo ha condiviso una nuova foto di sua madre insieme al piccolo Gabriele. Nessuna didascalia, solo un’immagine carica d’amore. Tra i primi commenti, quello di Clizia Incorvaia. La nuora di Eleonora Giorgi ha scritto: “Questa foto mi fa piangere. Era così felice come una bimba quando per San Valentino Nina e Gabri le hanno portato i palloncini a cuore.”