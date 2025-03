L’Italia piange la scomparsa di Eleonora Giorgi. L’attrice è morta ieri, lunedì 3 marzo, nella clinica Paideia, a Roma, dove era ricoverata da mesi per un tumore al pancreas. In queste ore continuano ad arrivare messaggi da parte di chi ha avuto il piacere e la fortuna di conoscerla, di lavorare con lei, di frequentarla. Tantissimi i vip che hanno voluto ricordare con parole commosse un personaggio così amato.

Carlo Verdone, Adriano Celentano, Ornella Muti e Serena Grandi, solo per citarne alcuni, hanno salutato Eleonora Giorgi sottolineando tutti la sua energia, la sua passione per la recitazione, il suo spirito. Oggi si è tenuta la camera ardente, in forma privata, alla presenza dei soli familiari, a cominciare dai figli Andrea e Paolo che le sono stati sempre vicino. Domani si svolgeranno i funerali.

Le richieste di Eleonora Giorgi per il suo funerale

Eleonora Giorgi, pur sperando in un miracolo, sapeva che non le rimaneva molto tempo da vivere e così ha fatto delle richieste specifiche per il suo funerale. La cerimonia si terrà domani, mercoledì 5 marzo, alle ore 16 nella Chiesa degli Artisti a Piazza del Popolo. A celebrare il rito sarà monsignor Antonio Staglianò, vescovo emerito di Noto e dal novembre sorso rettore della basilica romana di Santa Maria in Montesanto.

Naturalmente saranno tantissimi i vip presenti, attori, conduttori, artisti che nel corso degli anni hanno potuto conoscere Eleonora Giorgi, icona del cinema italiano. La stessa Eleonora Giorgi non ha voluto lasciare nulla al caso e ha chiesto ad un’amica di organizzare le proprie esequie.

“Mamma ha portato avanti questo percorso sempre con il sorriso cercando di ispirare gli altri a fare lo stesso”. Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro al microfono di @domenicomarock #LVB #EleonoraGiorgi pic.twitter.com/tAMyGg8GnI — La Volta Buona (@voltabuonarai) March 3, 2025

Nel corso di un’intervista a Vanity Fair Eleonora Giorgi aveva rivelato: “Ho un’amica molto spiritosa, che ridere! Ultimamente le ho telefonato e le ho detto: senti, il funerale lo organizzi tu. E le ho specificato: devi fare un servizio eccellente!”. In particolare l’attrice ha voluto che il funerale fosse accompagnato da due canzoni: “A Whiter Shade of Pale” (1969) dei Procol Harum all’inizio e “Wish You Were Here” (1975) dei Pink Floyd alla fine.

