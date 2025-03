Nel giorno della scomparsa di Eleonora Giorgi, l’Italia intera si unisce nel dolore per la perdita di un’attrice che ha lasciato un segno indelebile nel cuore del pubblico. Tra i tanti omaggi, spicca quello di Barbara Palombelli, che ha aperto la puntata di Forum con una toccante dedica alla sua amica scomparsa.

“Tutta l’Italia piange Eleonora Giorgi. Perché una commozione così universale? Perché con il suo coraggio, raccontando la malattia, ha insegnato come affrontare le prove più dure della vita, le terapie dolorose e la lunga attesa di un destino inevitabile” ha detto la giornalista, visibilmente emozionata.

Durante la puntata andata in onda lunedì 3 marzo, Palombelli ha condiviso un momento particolarmente intimo della loro amicizia. Nell’ultima telefonata tra le due, l’attrice le ha lasciato un messaggio significativo: “Ricordati sempre e ricorda ai miei figli che siamo state ragazze felici, con tanti sogni e tanto coraggio”.

Questa frase racchiude lo spirito con cui Eleonora Giorgi ha affrontato l’ultimo anno e mezzo della sua vita. Nonostante la malattia, ha vissuto ogni giorno con intensità, cercando di trasmettere speranza e forza a chi, come lei, combatteva una battaglia difficile. Ha voluto incontrare il nipotino Gabriele, affacciandosi alla finestra della clinica per non perdere nemmeno un attimo della sua vita e dei suoi affetti più cari. Un esempio di resilienza e amore per l’esistenza.

Palombelli ha poi dedicato un pensiero speciale ai figli dell’attrice, Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro, sottolineando la loro forza e il loro valore: “Sono un esempio per tutti gli italiani. Vorrei che il loro comportamento fosse un modello per chi sta attraversando momenti difficili. Avere due figli così dà forza e coraggio e lei si è arricchita grazie a loro”.

Eleonora Giorgi continuerà a vivere nei cuori di chi l’ha amata e attraverso le sue interpretazioni che Mediaset e il cinema italiano non smetteranno di celebrare. “Lei ci sarà sempre”, ha concluso la giornalista, rendendo omaggio a una donna che, fino all’ultimo, ha saputo trasformare il dolore in un messaggio di speranza.

