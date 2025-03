Si sono tenuti oggi, nella Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma, i funerali di Eleonora Giorgi, scomparsa il 3 marzo dopo una lunga battaglia contro un tumore al pancreas. Tra i presenti, familiari, amici e numerosi volti del mondo dello spettacolo, accorsi per dare l’ultimo saluto a una delle icone più amate del cinema italiano.

Poco prima dell’inizio della cerimonia, Massimo Ciavarro, ex marito dell’attrice, ha voluto ricordarla con parole semplici ma cariche di emozione. Fermato dai microfoni de La Volta Buona, il programma condotto da Caterina Balivo, l’attore e produttore cinematografico ha dichiarato con voce spezzata: “Bellissima fino all’ultimo momento”. Un breve ma intenso tributo a una donna che, anche nei suoi ultimi giorni, ha saputo mantenere la sua grazia e la sua forza.

Leggi anche: “Ci sarà anche lui”. Eleonora Giorgi, l’indiscrezione sul vip al funerale dopo anni di assenza





Eleonora Giorgi funerale, le parole di Massimo Ciavarro

Anche il figlio Paolo Ciavarro ha voluto condividere il suo dolore e la sua riconoscenza per l’affetto ricevuto dal pubblico. Davanti ai giornalisti, ha parlato con il cuore in mano: “Il suo pubblico c’è sempre stato, sapevamo che ci sarebbe stata tanta dimostrazione d’affetto. Mamma, con la sua testimonianza, è riuscita ad aiutare tante persone che affrontano quello che ha passato lei”. Guardando il cielo, ha poi aggiunto con voce rotta dal pianto: “Lei c’è sempre, la sento. Veglia su mio figlio e lo proteggerà per sempre. Questa è la cosa più bella in assoluto”. Parole che hanno commosso tutti i presenti, testimoni di un amore che va oltre la vita.

Nonostante il dolore, Paolo Ciavarro ha voluto anche raccontare la forza con cui sua madre ha affrontato la malattia: “Abbiamo scherzato persino sul suo funerale, il sorriso non è mai mancato. Ci sono stati momenti difficili, ma abbiamo sempre cercato di sdrammatizzare. Abbiamo sempre sorriso e scherzato, fino alla fine. Mamma ha reso molto più facile per me e mio fratello starle accanto. Se l’avesse affrontata in altro modo sarebbe stato più difficile”.

Accanto a Paolo, nel giorno dell’addio, anche il fratello Andrea Rizzoli, nato dal matrimonio di Eleonora Giorgi con Angelo Rizzoli. I due figli, uniti nel dolore, hanno accolto le tante dimostrazioni d’affetto arrivate da amici e colleghi della madre, a testimonianza di quanto fosse amata e stimata.

Il funerale di Eleonora Giorgi è stato un momento di grande commozione, non solo per la famiglia, ma anche per tutti coloro che l’hanno amata sul grande schermo e nella vita reale. La sua presenza rimarrà viva nel ricordo di chi l’ha conosciuta e attraverso le sue indimenticabili interpretazioni. Oggi, mentre il sipario cala su una vita vissuta con intensità e passione, il pubblico e i suoi cari si stringono attorno al suo ricordo, certi che il suo spirito continuerà a brillare