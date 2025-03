Eleonora Giorgi, una delle icone più amate del cinema italiano, si è spenta a 71 anni dopo una lunga battaglia contro un tumore al pancreas. L’attrice, ricoverata in una clinica romana, ha combattuto con forza fino agli ultimi giorni, quando le metastasi avevano ormai raggiunto il cervello. Oggi, mercoledì 5 marzo 2025, la Basilica di Santa Maria in Montesanto, conosciuta come la “Chiesa degli Artisti” in Piazza del Popolo, ospiterà l’ultimo saluto a Eleonora Giorgi.

La cerimonia funebre inizierà alle ore 16 e sarà celebrata dal vescovo Antonio Staglianò, presidente della Pontificia Accademia di Teologia e rettore della Basilica. Sarà un momento solenne e toccante, arricchito dalle musiche che l’attrice aveva espressamente richiesto: Wish You Were Here dei Pink Floyd e A Whiter Shade of Pale dei Procol Harum. Inoltre, la giornalista e scrittrice Catia Acquesta leggerà la Preghiera degli Artisti in suo onore.

Leggi anche: “L’ha chiesto alla famiglia”. Eleonora Giorgi sarà cremata, dove spargeranno le sue ceneri





Eleonora Giorgi funerale, atteso anche Adriano Celentano

A darle l’ultimo saluto ci saranno sicuramente i suoi figli, Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro, insieme al suo ex marito e grande amore della sua vita, Massimo Ciavarro. L’attore, fermato dalle telecamere de La Volta Buona nei pressi della chiesa, ha rilasciato poche ma commoventi parole: “Non ci sono troppe parole oggi. Posso solo dire che è stata bellissima fino all’ultimo momento”. Ciavarro ha tenuto la mano di Eleonora fino al suo ultimo respiro, un gesto che racconta il profondo legame che li ha uniti per tutta la vita.

Ancora incerta la lista delle personalità che parteciperanno alla cerimonia, ma si prevede la presenza di numerosi amici e colleghi del mondo dello spettacolo. Tra i nomi più attesi ci sono Carlo Verdone, Christian De Sica, Massimo Ghini e Ornella Muti, tutti legati a Eleonora da collaborazioni e amicizie di lunga data. Anche Milly Carlucci, che l’aveva avuta nel cast di una passata edizione di Ballando con le Stelle, potrebbe essere tra i presenti.

Grande curiosità inoltre per la possibile presenza di un personaggio dello spettacolo che da molto tempo non si mostra in pubblico. Tra i nomi più chiacchierati c’è quello di Adriano Celentano, che ha lavorato con Eleonora Giorgi in passato e che, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe fare un’apparizione per l’ultimo saluto all’attrice.

Con una carriera che ha attraversato decenni di storia del cinema italiano, Eleonora Giorgi ha lasciato un segno indelebile nella memoria del pubblico. Indimenticabili le sue interpretazioni in film di successo come Borotalco di Carlo Verdone, Mani di velluto con Adriano Celentano e Compagni di scuola. Il suo talento, la sua bellezza e la sua ironia continueranno a vivere attraverso le sue pellicole e nei ricordi di chi l’ha amata. Oggi il mondo dello spettacolo si stringe attorno alla sua famiglia per un ultimo, commosso saluto.