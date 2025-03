Si è spenta circondata dall’affetto dei suoi cari, Eleonora Giorgi, indimenticabile volto del cinema italiano. Ricoverata nella clinica Paideia di Roma, l’attrice ha affrontato gli ultimi giorni con la stessa ironia che l’ha sempre contraddistinta, sostenuta dall’amore dei figli Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro.

La camera ardente si è svolta in forma privata, mentre oggi, mercoledì 5 marzo, alle ore 16, amici, colleghi e fan si riuniranno nella Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo per il funerale. Tra coloro che hanno voluto renderle omaggio, anche Carlo Verdone, che le ha dedicato un commovente messaggio sui social, ricordandola con affetto e gratitudine.

Leggi anche: Eleonora Giorgi, dolore e lacrime alla camera ardente: la decisione della famiglia





Eleonora Giorgi sarà cremata: dove saranno sparse le ceneri

Nonostante la malattia, Eleonora Giorgi non ha mai perso il suo spirito giocoso. Il figlio Andrea Rizzoli ha rivelato che negli ultimi giorni la madre scherzava persino sui meme circolati online, nei quali si ipotizzava chi, tra lei e Papa Francesco, sarebbe scomparso per primo. “Speriamo che ‘sto Papa non mi rubi la scena“, diceva ridendo, dimostrando ancora una volta il suo inconfondibile senso dell’umorismo.

Anche negli aspetti più semplici, la famiglia ha cercato di esaudire ogni suo desiderio. Sabato, il suo ultimo giorno di lucidità, ha voluto gustare uno dei suoi piatti preferiti: il salmone affumicato. Poi, lentamente, si è addormentata, lasciando ai suoi cari il ricordo di un addio dolce e sereno.

Eleonora Giorgi aveva espresso chiaramente le sue volontà: desiderava essere cremata. Andrea Rizzoli ha spiegato che la famiglia spera di ottenere il permesso per custodire l’urna nel Santuario della Madonna del Sorbo, a Campagnano, un luogo a loro molto caro. Se ciò non fosse possibile, le ceneri verranno disperse sulle Dolomiti, montagne che l’attrice amava profondamente.

Eleonora Giorgi ha segnato un’epoca nel cinema italiano, diventando uno dei volti più iconici della commedia all’italiana tra gli anni ‘70 e ‘80. Tra i suoi film più celebri spiccano “Borotalco” di Carlo Verdone, “Mani di velluto” con Adriano Celentano e “Compagni di scuola”.

Ha lavorato con alcuni dei più grandi registi italiani, lasciando un’impronta indelebile nel cuore del pubblico. Oggi, il mondo dello spettacolo le rende omaggio, ricordandola non solo per il suo talento, ma anche per la sua straordinaria umanità e ironia. Eleonora Giorgi continuerà a vivere nei suoi film e nei ricordi di chi l’ha amata.