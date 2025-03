Il mondo della musica piange la scomparsa di Angie Stone, iconica cantante R&B, venuta a mancare all’età di 63 anni in seguito a un tragico incidente automobilistico. La notizia è stata confermata da un rappresentante dell’artista, il quale ha dichiarato alla testata Variety che l’incidente si è verificato nella mattinata di ieri a Montgomery, in Alabama, mentre la cantante faceva ritorno da un’esibizione. Il suo portavoce, in un’intervista alla CNN, ha sottolineato che “la voce e lo spirito di Angie Stone vivranno per sempre nei cuori di coloro che ha toccato con la sua arte”.

Nata il 18 dicembre 1961 a Columbia, nella Carolina del Sud, Angie Stone, il cui vero nome era Angela Laverne Brown, ha lasciato un segno indelebile nella storia della musica. La sua carriera ha avuto inizio negli anni ’70 con il trio hip-hop The Sequence, una delle prime formazioni femminili a ottenere un contratto con la leggendaria etichetta Sugar Hill Records. Il gruppo ottenne successo con brani come “Monster Jam” e “Funk You Up”, quest’ultimo successivamente campionato nel celebre “Uptown Funk” di Mark Ronson e Bruno Mars.





Dopo la dissoluzione del trio, Angie Stone ha proseguito la sua carriera musicale unendosi ai Vertical Hold, esplorando nuove sonorità e affinando ulteriormente il suo talento. Contemporaneamente, ha collaborato con numerosi artisti e ha contribuito alla scrittura di alcuni brani degli iconici album di D’Angelo, “Brown Sugar” e “Voodoo”.

Il grande salto da solista avvenne nel 1999 con l’uscita del suo album di debutto, “Black Diamond”, che la consacrò come una delle voci più autorevoli del neo-soul e dell’R&B contemporaneo. Da quel momento, Angie Stone ha continuato a incantare il pubblico con la sua voce calda e soul, pubblicando altri sette album, l’ultimo dei quali, “Love Language”, è uscito nel 2023. Tra i suoi brani più celebri si annoverano “Wish I Didn’t Miss You” e “Brotha”, autentiche pietre miliari della musica black.

La sua scomparsa rappresenta una perdita incolmabile per il mondo della musica, ma il suo lascito artistico continuerà a vivere attraverso le sue canzoni e l’impatto che ha avuto su generazioni di artisti e appassionati. Angie Stone non era solo una cantante, ma una vera e propria icona del genere, capace di unire passato e presente con una voce che resterà immortale.