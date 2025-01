Le prime parole di Helena Prestes dopo la sua eliminazione. Nella puntata del Grande Fratello andata in onda ieri sera, 13 gennaio 2025, Helena Prestes è stata eliminata dal reality show. La modella brasiliana ha perso al televoto contro Shaila Gatta, con una percentuale del 51% dei voti a sfavore. La Prestes è stata senza dubbio una delle concorrenti più discusse di questa edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. La sua permanenza nella Casa è stata caratterizzata da numerosi scontri e polemiche, in particolare con Jessica Morlacchi e Ilaria Galassi.

Le tensioni, lo sappiamo fin troppo bene, sono culminate in un episodio in cui Helena ha certato di lanciare un bollitore contro Jessica, definendola con epiteti offensivi. Durante la puntata, Helena e Shaila sono state protagoniste di un ultimo confronto prima del verdetto finale. Entrambe hanno espresso le proprie emozioni riguardo alla possibilità di lasciare la Casa. Shaila ha dichiarato: “Spesso esporsi non è sempre visto bene, è un’arma a doppio taglio però preferisco essere sincera e dire quello che penso”.





Dal canto suo, Helena ha ammesso: “Non me l’aspettavo di giocarmela con Shaila”. A questo punto, probabilmente, i fanclub delle due hanno generato una guerra di voti clamorosa, ma ad aver la meglio è stata appunto l’ex velina. L’eliminazione di Helena ha suscitato reazioni contrastanti tra i coinquilini. Alcuni hanno espresso sollievo, ritenendo che la sua presenza fosse fonte di tensioni, mentre altri hanno mostrato dispiacere per l’addio. In particolare, Lorenzo ha definito Luca, Amanda e Javier come “vassalli di Helena”, evidenziando le divisioni all’interno della Casa.

Ma cosa ha detto lei subito dopo l’uscita? La sua reazione è stata registrata in un video girato fuori dalla porta rossa. Helena Prestes guardando in camera ha detto: “Io ringrazio tutti quelli che mi hanno votato come preferita. E mi dispiace per quello che è successo. Ero un po’ stanca, mi sono sentita schiacciata. Però grazie al Grande Fratello, grazie a tutti. Per me questa è stata un’esperienza molto bella”.

E ancora: “Mi mancherete, di sicuro mi mancherete tantissimo. Grazie a tutto il pubblico e un bacio enorme. […] Grazie a tutti voi per questo percorso”. Ma ci sono state anche tante altre reazioni in casa e fuori, dove inneggiano allo scandalo per questa eliminazione che non rispecchia il volere del pubblico. Nella casa invece sono tutti convinti che sia stata colpa del “Bollitore Gate”. La verità? Nessuno lo sa con certezza, ma sembra evidente che le varie coalizioni tra fan, sui social, potrebbe aver segnato il destino di Helena.

