Nella puntata del Grande Fratello andata in onda ieri sera, 13 gennaio 2025, è successo davvero di tutto, in primis un’eliminazione che ha lasciato il pubblico davvero senza parole. La serata è iniziata con un richiamo agli episodi della settimana precedente, quando Helena Prestes, Jessica Morlacchi e Ilaria Galassi erano state nominate d’ufficio a causa di comportamenti inappropriati. Il conduttore Alfonso Signorini ha mostrato nuovamente le immagini degli scontri tra le tre concorrenti e ha ribadito il rimprovero già espresso in diretta. Ilaria ha manifestato il suo disagio dichiarando: “Io credo che debba uscire, è veramente ridicolo che io stia qui, perché mi vergogno proprio dopo averlo rivisto”.

Anche Helena ha espresso pentimento: “Mi vergogno, ma sono umana, ho fatto un errore, ma non vorrei uscire”. Alcuni concorrenti, tra cui Pamela e Lorenzo, hanno criticato il provvedimento disciplinare, ritenendolo inadeguato e ingiusto. Signorini ha giustificato la decisione della produzione di mandare le tre donne al televoto insieme agli altri concorrenti affermando: “Ciò che è successo è responsabilità di tutti, perché nessuno ha avuto il coraggio e l’ardire di dire basta”.





Grande Fratello, Helena Prestes eliminata: la scoperta choc

Un altro momento saliente della serata è stato il confronto tra Jessica Morlacchi, presente in studio dopo il suo abbandono volontario del gioco, e Luca Calvani. Jessica ha ribadito le sue critiche nei confronti di Luca e Amanda Lecciso, accusandoli di comportamenti scorretti. Luca, dal canto suo, ha manifestato irritazione per le affermazioni di Jessica, difendendo il proprio operato all’interno della Casa. Ma il momento clou della serata è stato senza dubbio l’annuncio dell’eliminazione di Helena Prestes.

Al televoto con Shaila Gatta, Ilaria Galassi, Tommaso e Luca, Helena è risultata la più votata per l’uscita e ha dovuto abbandonare la Casa, il 51% dei voti. A seguire troviamo la Gatta con il 43%, Ilaria con il 4%, Tommaso con l’1% e Luca con l’1%. La sua permanenza nel reality è stata caratterizzata da numerosi scontri e polemiche, culminati con l’episodio in cui ha cercato di lanciare un bollitore contro Jessica Morlacchi, definendola con epiteti offensivi.

L’uscita di Helena ha suscitato reazioni contrastanti tra i concorrenti. Alcuni hanno espresso sollievo, ritenendo che la sua presenza fosse fonte di tensioni, mentre altri hanno mostrato dispiacere per l’addio. La puntata è proseguita con le nuove nomination, che hanno visto finire al televoto Amanda, Bernardo, Lorenzo e Maxime. Il pubblico sarà chiamato a votare per determinare chi tra loro dovrà lasciare la Casa nella prossima puntata.

