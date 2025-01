Grande Fratello, manca poco alla nuova diretta, tornata finalmente al lunedì sera. Diretta in cui ci sarà l’eliminazione che ha fatto tanto discutere, dopo l’abbandono di Jessica Morlacchi, di un concorrente tra Shaila, Helena, Ilaria, Tommaso e Luca. Insomma, praticamente quasi tutti i protagonisti più ‘forti’ o comunque amati dal pubblico di Canale 5 che ogni giorno, attraverso Mediaset extra, segue le dinamiche della casa.

Ma a quanto pare ci sarà anche un ritorno, quello di Jessica. Nella precedent puntata, dopo una ramanzina da parte di Alfonso Signorini a seguito dei contrasti anche piuttosto violenti tra Helena, Ilaria e la cantante, questa ultima ha deciso di abbandonare la casa perché non ha ritenuto giusta la punizione del GF, ovvero quella di mandare tutte e tre a televoto nonostante “colpe diverse e non paragonabili”.

GF, Stefania Orlando difende Helena

E secondo quanto si legge in rete, lunedì sera Jessica rientrerà, provvisoriamente però, per un faccia a faccia con Luca, suo ex migliore amico nel reality, e la stessa Helena. Si prevedono scintille. Ma nel frattempo, a proposito della cantante e dell’attore, Stefania Orlando si è ritrovata a chiacchierare con lui.

Nel corso della chiacchierata, ha parlato dei comportamenti di Helena Prestes in riferimento all’uscita di scena di Jessica: “Io non ho mai avuto un gesto da parte di Helena in cui mi sia sentita in qualche modo provocata… è sempre stata super gentile e disponibile. Quando le ho chiesto un consiglio su Jessica, perché non sono riuscita ad instaurare nessun tipo di comunicazione, lei l’ha giustificata addirittura”.

Stefy : “Non ho mai visto provocazioni in Helena, anzi quando volevo parlare con Jessica l'ha perfino giustificata.

Io devo basarmi su quello che vedo, e io non vedo tutto quello che dicono gli altri.”



E diciamolo!

MENOMALE CHE C’È LA ORLANDO 🫶🏻 pic.twitter.com/yGWAhILrGY — 🌻SoleilStateOfMind🌻 (@sunstateofmind_) January 13, 2025

Insomma, per quello che ha potuto vedere Stefania Orlando viene fuori un atteggiamento molto diverso di Helena da quello che ha poi portato al provvedimento disciplinare. Anche Luca Calvani si è trovato d’accordo con la conduttrice e il pubblico, quello che chiaramente fa il tifo per la brasiliana, ha molto apprezzato queste parole.