Guai per Alfonso Signorini e il Grande Fratello. In più occasioni l’attuale edizione del reality di Canale 5 è stata al centro di polemiche e critiche. Stavolta il problema riguarda il sistema di voto. Secondo Biagio D’Anelli, infatti, l’app di Mediaset presenterebbe una falla. Il regolamento impone che solo i residenti in Italia possano votare, ma a quanto pare anche chi vive all’estero riesce a farlo.

Per accedere al televoto basterebbe inserire il comune di nascita italiano durante la registrazione e il gioco è fatto, si può votare anche se risiedi all’estero. sia possibile accedere al televoto. In un video pubblicato su Instagram Biagio D’Anelli rivela: “L’app di Mediaset ha una falla enorme: si può votare dall’estero. È giusto dire questa cosa per par condicio, perché il televoto va fatto solamente dai telespettatori residenti in Italia”.

Leggi anche: “La chiudiamo qui”. Grande Fratello, tra la coppia è finita a urla in faccia





Falla nel sistema di voto del GF: cosa si è scoperto

Biagio D’Anelli prosegue: “Basta mettere il comune di nascita italiano, anche se abitate in America, Venezuela o Brasile. Il server vi riconosce come italiani e vi fa votare”. Ci sarebbero, ad esempio, tanti fan di Helena Prestes che, pur abitando in Brasile, stanno votando per salvarla. E non è finita: “Anche i fan di Tommaso Franchi e Shaila Gatta stanno creando profili fake per salvare i loro beniamini. Loro creano delle email non verificate in modo da dare più voti al loro concorrente preferito”.

Quando mancano poche ore alla diretta di lunedì 13 gennaio questo problema sembra essere confermato. La produzione del Grande Fratello ha conteggiato l’arrivo di moltissimi voti, oltre 200mila all’ora. Ma molti di questi sono stati annullati perché ritenuti non validi. Si tratta, appunto, di voti provenienti dall’estero.

Nella nuova puntata il pubblico dovrà scegliere chi mandare a casa tra Helena, Ilaria, Shaila, Tommaso e Luca. Le prime due sono state nominate d’ufficio dopo le violente liti nella Casa e sono state aggiunte, non senza polemiche, alle altre. È in arrivo una votazione molto importante e chiacchierata, dunque. E il problema della falla nel sistema di voto aggiunge ulteriore pathos ad uno dei momenti più attesi di questa edizione.

“Entra per Helena”. Grande Fratello, la porta rossa si apre: per la brasiliana è un regalo enorme