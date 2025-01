“Etra per Helena”. Questa sera, durante la puntata del Grande Fratello, è attesa una sorpresa che promette di ribaltare gli equilibri nella casa. L’idea, frutto di Alfonso Signorini e della produzione, sarà rivelata all’inizio della trasmissione. Per la fotomodella brasiliana un regalo enorme dopo settimane molto difficili all’interno della Casa , tra liti e polemiche.

La notizia di questo ingresso ha messo in fibrillazione i fan del reality show. Come noto, Helena si trova in nomination insieme a Tommaso Franchi, Luca Calvani, Shaila Gatta e Ilaria Galassi, ma il televoto sembra essersi trasformato in un confronto diretto tra lei e Shaila Gatta, sua storica rivale. Una parte del pubblico ritiene che con le votazioni ancora in corso era meglio evitare possibili influenze dall’esterno. Di parere opposto i fan di Prestes, visto che finora per la fotomodella brasiliana ci sono state state pochissime visite. Mentre altri inquilini hanno incontrato più volte amici e parenti. Anche più di una volta.

Questa sera, Helena riabbraccia Nikita Pelizon, una delle sue più care amiche, con cui ha condiviso l’avventura di Pechino Express. Nikita, vincitrice della settima edizione del Grande Fratello Vip, è una figura molto amata dal pubblico. Nelle ultime settimane, è stata una delle voci più attive nel sostenere Helena, anche di fronte a episodi controversi, come il famoso “lancio del bollitore” verso Jessica Morlacchi. Un gesto arrivato al culmine di una raffica di offese pronunciate dalla cantate dei Gazosa controla brasiliana.

Sui social, Nikita ha difeso l’amica utilizzando una metafora: “In una grotta, se una goccia cade sempre sullo stesso punto, si forma una stalagmite. La stalagmite non nasce da sola. Se la goccia sono parole insistenti e pesanti, non giustifico il lancio della stalagmite, ma la goccia si merita zero rispetto”.Questo sostegno ha galvanizzato i fan di Helena, che si sono mobilitati per salvarla dal televoto.

Con l’annuncio della sorpresa e il possibile impatto emotivo del ricongiungimento con Nikita, sarà interessante vedere come si evolveranno gli equilibri all’interno della casa e se Helena riuscirà a conquistare la simpatia del pubblico in questa fase cruciale. Oltre alla sorpresa per Helena, un altro momento saliente della serata sarà il ritorno nella casa di Jessica Morlacchi.