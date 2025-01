“Stai con lui per qualche giorno”. Scoppia un nuovo caso al Grande Fratello che vede protagonista Lorenzo Spolverato. Al centro dello scandalo c’è un dialogo avvenuto nella notte tra il fotomodello milanese e la sua compagna, Shaila Gatta, in bagno. La conversazione riguardava le dinamiche del gioco. Lorenzo si è avvicinato alla ballerina proponendole un piano piuttosto ambiguo. Per evitare che le sue parole fossero udite, Lorenzo non indossava il microfono. Le sue frasi però hanno scioccato Shaila, che è rimasta a bocca aperta. La ballerina, tuttavia, ha rifiutato di assecondare il gioco di Lorenzo e ha deciso di svelare tutto alle telecamere.

Durante la notte, Lorenzo Spolverato è stato protagonista di un episodio che sta facendo molto discutere sui social. Stavolta anche il Grande Fratello, che in precedenti occasioni aveva graziato il modello, è stato costretto a intervenire. Infatti, mentre Lorenzo parlava con Shaila, un autore del programma è entrato in scena per richiamarlo, chiedendogli di indossare immediatamente il microfono. Poi, quando Shaila Gatta ha spiegato a voce alta la richiesta avanzata da Lorenzo, lui ha tentato in tutti i modi di fermarla, ma ormai era troppo tardi.

Shaila sconvolta dal piano di Lollo. Il fotomodello infatti avrebbe proposto alla compagna di creare una dinamica con un altro concorrente del Gf: Emanuele Fiori, il fisioterapista recentemente entrato nella casa del Grande Fratello. “Ma perché?” gli chiede lei, visibilmente incredula, dopo aver ascoltato la richiesta di Lorenzo. Poi, Shaila si rivolge direttamente alle telecamere: “Lorenzo ha appena detto una minc***. Vuoi ripeterla o la dico io? Dillo di nuovo. Assumiti le tue responsabilità. Anche quando fai lo stupido”. Di fronte al silenzio di Lorenzo, Shaila decide di rivelare tutto: “Lorenzo mi ha appena detto: ‘Non vuoi provare a dare una speranza a Lele? Prova per una settimana’”.

Sui social, la clip dell’episodio ha scatenato un’ondata di polemiche. “E questa sarebbe una coppia?”, si chiede un utente. Un altro commenta perplesso: “Ma questo è vero amore?”. C’è chi, invece, non è affatto sorpreso: “È da quattro mesi che lo diciamo: sono fake. Si mettono d’accordo per creare dinamiche sporche come loro. Mai vista una cosa del genere al Grande Fratello”.

La tossicità di questo ratto che, pur di fare dinamiche e avere blocchi in puntata, spingerebbe la fidanzata verso il primo che passa. una domanda simile è priva di ogni forma di rispetto #GrandeFratello pic.twitter.com/vEZJS7QBvZ — Fabiana Alba🌅 (@__Fabiana___) January 12, 2025

Altri utenti sottolineano che simili strategie siano già state adottate dalla coppia in passato: “Mi pare una dinamica già vista… forse con Javier? Ah, ecco, quando censuravano i loro confronti in piscina… sicuramente organizzavano qualcosa”. C’è persino chi ricorda le parole di Lucia Gatta, mamma di Shaila, che aveva definito Lorenzo un giocatore accanito: “Ha ragione la madre”, scrive un utente sotto l’ultima clip di Lollo.