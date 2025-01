Caos in diretta a Domenica In. Nell’ultima puntata, andata in onda il 12 gennaio su Rai Uno, Mara Venier ha affrontato una brutta sorpresa. La famosa presentatrice si è trovata a gestire una situazione del tutto inaspettata, che ha generato inizialmente un certo imbarazzo in studio e ha lasciato il pubblico spiazzato. Ieri, infatti, Mara avrebbe dovuto ospitare un importante personaggio del mondo dello spettacolo per un’intervista. Tuttavia, dopo essere arrivato regolarmente in studio per l’appuntamento, il vip ha deciso di andare via improvvisamente, senza avvisare.

Mara Venier lo ha scoperto solo all’ultimo momento, proprio mentre si apprestava ad annunciare il suo ingresso in studio, insieme ad altri due ospiti, il duo comico Ficarra e Picone. La conduttrice è apparsa terrorizzata: “Chiedo scusa, ma si è arrabbiato?”, ha chiesto per capire il motivo della fuga del vip. La trasmissione è andata avanti in un clima un po’ strano, finché lo stesso ospite ha deciso di telefonare in studio per parlare con Mara Venier e chiarire l’accaduto.

Leggi anche: “Fai la valigia e vai a casa”. Fuori dal Grande Fratello, a poco dalla diretta la notizia sulla concorrente





“Se n’è andato”. Imbarazzo a Domenica In, l’ospite famoso va via. Mara Venier: “Colpa mia”

L’ospite in questione era Toni Servillo, il protagonista più atteso della puntata. L’attore avrebbe dovuto presentare il suo ultimo film, “L’abbaglio” di Roberto D’Agio, ma non ha potuto farlo. Il suo intervento, infatti, era slittato a causa di un ritardo nella scaletta della trasmissione. “Era qui con noi, ma ha dovuto andare via perché aveva un impegno. Puurtroppo ha uno spettacolo in corso al Teatro Argentina. Visto il ritardo, non poteva rimanere oltre. Lui ci teneva tantissimo, aveva fatto di tutto per esserci”, hanno spiegato Ficarra e Picone, cercando di tranquillizzare una visibilmente preoccupata Mara.

La conduttrice ha risposto con tono dispiaciuto: “Pensavo dovesse andare via per le 16:15, invece erano le 15:45. Mo’ vado al Teatro Argentina e lo aspetto all’uscita. Ma era arrabbiato? Speriamo di no. Mi sento in colpa, lo avevo annunciato. Allora è stato un errore di comunicazione”. Ficarra e Picone hanno cercato di rassicurarla ulteriormente: “Ci ha detto di salutarti e abbracciarti da parte sua”.

A quel punto, Mara Venier è andata avanti con l’intervista ai due comici. Toni Servillo, intanto, era impegnato con lo spettacolo Tre modi per non morire, in scena al Teatro Argentina nel tardo pomeriggio. Poco dopo, l’attore, è intervenuto telefonicamente a Domenica In. Mara Venier gli ha chiesto scusa in diretta: “Io ti chiedo scusa, c’è stato un errore di comunicazione. È colpa mia, ti chiedo davvero scusa”. Toni Servillo ha risposto: “Mara, ciao, non fa niente. Mi dispiace molto, ma tra meno di un’ora ho lo spettacolo a teatro. Ci sarà un’altra occasione. A presto”.