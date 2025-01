l ritorno in prima serata del Grande Fratello è fissato per lunedì 13 gennaio, quando Alfonso Signorini condurrà una nuova puntata in diretta su Canale 5. Durante l’appuntamento, verrà svelato il risultato del televoto che decreterà l’eliminazione di uno dei concorrenti tra Helena, Shaila, Ilaria, Luca e Tommaso. Non è previsto, invece, il rientro in trasmissione di Jessica Morlacchi, che ha lasciato definitivamente il programma nella puntata dell’8 gennaio.

L’ex concorrente ha deciso di abbandonare il reality dopo aver ricevuto una nomination d’ufficio insieme a Helena Prestes e Ilaria Galassi, a seguito di un provvedimento disciplinare annunciato da Alfonso Signorini. Jessica, contrariata dal confronto con Helena, ha spiegato le ragioni del suo abbandono: “Non è per essere stata mandata in nomination, ma per essere stata messa sullo stesso piano”. Nel frattempo, il pubblico ha tempo fino a lunedì sera per esprimere la propria preferenza, votando chi desidera eliminare dal gioco.

Grande Fratello, sondaggi 13 gennaio

Secondo i sondaggi circolati online e sulle piattaforme social, Shaila Gatta sembrerebbe essere la principale candidata all’eliminazione. Forum come Grande Fratello Forum, Isa e Chia, Reality House e vari account Twitter dedicati al reality, indicano che molti fan si sono attivati per far uscire l’ex velina di Striscia la Notizia. All’interno della casa, i concorrenti hanno ipotizzato che a lasciare il programma potrebbe essere uno tra Luca, Tommaso o Ilaria. Tuttavia, Chiara Cainelli ha offerto una chiave di lettura diversa.

“Secondo me ci saranno delle sorprese. Ricordatevi che la domanda non riguarda il preferito. Hanno chiesto ai telespettatori chi vogliono fuori. Se io sono un fan di Helena voglio fuori Shaila e viceversa. Secondo me potrebbe essere uno scontro tra fanclub. Per quale motivo un fan di Helena dovrebbe votare per Ilaria o Luca? Questo è il mio ragionamento e penso di avere ragione. Quindi la domanda è chi sarà eliminata dal GF tra loro due”, ha detto Chiara ai suoi compagni di gioco.

Insomma, sembra che Shaila Gatta sia la prossima eliminata, ma ovviamente bisognera attendere il verdetto di Alfonso Signorini. La puntata dell’8 gennaio ha ottenuto un grande successo in termini di ascolti, registrando un record stagionale. Il programma ha raggiunto una media di oltre 2,7 milioni di spettatori con uno share del 21%, consolidandosi come uno dei programmi più visti della serata su Canale 5.