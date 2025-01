Grande Fratello, Lorenzo si lascia sfuggire lo spoiler sulla fine del programma. Sono stati giorni davvero intensi quelli vissuti dagli inquilini della Casa più spiata d’Italia. Tensioni, discussioni, liti violente, abbandoni e rientri, c’è stato di tutto in un frullato di emozioni che il pubblico, nonostante tutto, segue con interesse. Mentre c’è chi attacca il reality per la durata eccessiva i concorrenti sono costretti a fare i conti coi propri nervi.

Proprio sulla durata del GF Emanuele Fiori e Stefania Orlando hanno chiesto informazioni agli altri inquilini. E Lorenzo, mentre si stava facendo la doccia, ha risposto ai due concorrenti rivelando un’informazione che ovviamente il GF avrebbe voluto tenere segreta. Subito dopo, infatti, la regia ha tolto l’audio, ma ormai il ‘danno’ era stato fatto…

Lorenzo svela quando finisce il Grande Fratello

Anche se la regia ha censurato il dialogo si è sentito Lorenzo dire: “La durata è di quattro mesi e mezzo, poi c’è la proroga per chi vuole di massimo 60 giorni“. A quel punto Stefania Orlando ha chiesto: “Dal 31 marzo?”. “No – la risposta del modello – scade il 31 gennaio. La proroga non è obbligatoria”.

In poco tempo subito le rivelazioni di Lorenzo Spolverato sono state condivise sui social e hanno scatenato un dibattito: “Jessica però è andata via prima”. A questo proposito va detto che la cantante dovrà pagare, infatti, una penale che addirittura in alcuni casi può raggiungere i 50mila euro.

quindi fino al 31 sono ‘obbligati’ a stare li, poi devono decidere se rinnovare o meno pic.twitter.com/nQeqe3kkzK — silvia (@silviaaa356) January 11, 2025

“Helena dice che non tutti hanno lo stesso contratto – scrive un altro spettatore – magari quello di Jessica era in scadenza e ne ha approfittato per andarsene”, “Quindi se lunedì prossimo Lorenzo abbandona, si becca la penale“, “Chi abbandona ora, paga la penale mi pare di capire”, “Dopo fine gennaio hanno diritto di scegliere se uscire o meno”. E mentre c’è chi pensa che questo spoiler possa costare caro a Lollo la discussione continua.

