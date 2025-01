Al Grande Fratello Javier è indubbiamente uno dei concorrenti più discussi e anche apprezzati. E ora per lui potrebbe esserci una svolta pazzesca, infatti la produzione starebbe per far entrare in casa una persona che certamente gli scombussolerebbe la sua avventura e che provocherebbe inevitabilmente la nascita di nuove interessanti dinamiche.

Un modo per scuotere non solo Javier, ma anche lo stesso Grande Fratello che ultimamente ha purtroppo vissuto quasi tutti momenti negativi con le risse sfiorate. Si è parlato tanto di scontri fisici e verbali e provvedimenti, ma ora si lascerebbe spazio a situazioni più leggere anche romantiche.

Grande Fratello, svolta per Javier: “Entra proprio lei in casa”

A diffondere la notizia sul Grande Fratello, che coinvolge personalmente Javier, è stata l’influencer Deianira Marzano. Precedentemente aveva riportato una segnalazione di una sua follower, che aveva rivelato dettagli su una ragazza che piacerebbe parecchio al pallavolista argentino. E proprio lei potrebbe quindi varcare la porta rossa.

La Marzano ha scritto su Instagram: “Stanno cercando in tutti i modi di convincere Vanessa a entrare al GF per Javier“. Questa la segnalazione sulla ragazza arrivata poco prima di questa informazione: “Javier nel Grande Fratello parla spesso di questa Vanessa che gli piace e che ha sognato all’interno della casa, se può interessarti l’ho trovata. Ha 25 anni, vive a Milano ma va spesso nelle Marche dove Javier vive. Ha fatto un’esperienza in tv con Donnaventura su Rete 4 e se vai nel suo profilo ci sono una marea di like di Javier”.

Vedremo se questa Vanessa accetterà davvero questa proposta. Difficile capire se si tratterebbe solamente di un’ospitata o se possa essere concorrente del GF.