Al Grande Fratello altro momento verità per Helena. La concorrente, finita al centro delle polemiche negli ultimi giorni per lo scontro con Jessica culminato coi provvedimenti della produzione e l’abbandono della Morlacchi per protesta. Adesso la brasiliana ha deciso di troncare con una persona all’interno della casa, infatti non avrebbe più intenzione di andare avanti con lei.

Dunque, nella casa del Grande Fratello Helena è parsa infastidita e, nonostante inizialmente si pensasse che stessero semplicemente scherzando, poi è stata dura nelle sue parole. Una chiusura totale che non lascia spazio a molte altre interpretazioni, infatti vederle nuovamente affini sarà alquanto complicato.

Grande Fratello, Helena ha chiuso con lei: “Basta ora”

Helena si stava sfottendo con la coinquilina al Grande Fratello ed è stato tirato in ballo anche Javier. Hanno inizialmente finto di essere gelose, ma poi come riferito anche sul sito ufficiale del programma, è nato improvvisamente uno screzio. E la Prestes ha esclamato senza giri di parole: “Non giocare con me, vai, basta. Chiudiamo perché non serve“.

Helena ha reagito così davanti a Zeudi, con quest’ultima che poi le ha detto: “Se mi fosse piaciuto Javier, l’avrei conquistato in un modo o nell’altro”. La sudamericana è sembrata ancora più innervosita e ha lasciato il salotto. Pamela Petrarolo è quindi arrivata a una conclusione e ha rivelato tutto a Ilaria: “Helena deve stare attenta, per me a Zeudi di Helena non gliene frega niente. Lei l’ha vista fuori e l’ha puntata e lei ora sta cominciando a capire”.

Zeudi ha confessato che stava solamente scherzando e che non stava dicendo la verità, ma sia a Helena che a Pamela e Ilaria i sospetti sono aumentati sensibilmente.