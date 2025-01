Dentro la Casa del Grande Fratello è arrivato il momento della resa dei conti, una coppia che era sembrata sul punto di nascere ha deciso di rompere i rapporti. Il loro tira e molla era andato avanti per settimane, avvicinamenti e allontanamenti, fino al duro confronto delle ore scorse che ha scritto la parola fine sulla loro storia. Intanto la puntata di stasera, 13 gennaio, si annuncia ricca di colpi di scena.

Secondo alcuni rumors sarebbe pronto ad entrare nella Casa del Gf anche un altro personaggio. In questo caso, però, non sappiamo molto, solo che si tratta di “un uomo dal passato controverso“. Intanto c’è grande attesa per vedere chi tra Helena e Ilaria dovrà lasciare la Casa dopo il caos della lite, le nomination d’ufficio e il conseguente abbandono di Jessica.





Grande Fratello, Chiara ed Emanuele ai ferri corti

Tornando alla coppia ormai ai saluti, la liason tra Chiara ed Emanuele è arrivata al capolinea con qualche urlo di troppo. Lei ha accusato lui di aver preso le parti di Javier nel momento in cui tra i due era sceso il gelo. Lui ha rimbalzato le accuse al mittente, spiegando di non voler proseguire oltre nel confronto e nella discussione chiudendo, di fatto, ogni possibile futuro con lei.

A proposito di Chiara. Maxime e Stefania hanno ipotizzato che sia ancora interessata a Javier e che, se lui non avesse interrotto la frequentazione, probabilmente sarebbero ancora vicini. Dopo una conversazione piuttosto tesa con il rugbista, Chiara si è sfogata con Shaila Gatta, confessando di sentirsi sotto attacco da parte di tutti.

Dopo aver chiuso con Javier Chiara ha dato il ben servito a Alfonso. Lui si è dichiarato ma lei lo ha rimbalzato, poi allo stesso modo ha fatto con Emanuele Che Maxime e Stefania abbiano davvero ragione?