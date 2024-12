“Guardate dove mette le mani”. Il concorrente del Grande Fratello finisce nella bufera. Un video che lo vede protagonista insieme a Federica Petagna ha scatenato accese critiche sui social. Nel filmato, i due inquilini si trovano in giardino a scherzare, quando lui, durante un abbraccio, lascia scivolare una mano sul fondoschiena della ragazza. Quest’ultima, però, non sembra reagire e continua come se nulla fosse. Un gesto che ha diviso il pubblico: c’è chi lo considera intenzionale e chi lo minimizza come un gesto involontario.

Tommaso Franchi è uno dei protagonisti più popolari di questa edizione del Grande Fratello. L’idraulico di Siena in queste ore è al centro delle polemiche sui social. Nei giorni scorsi, il giovane, noto per la sua “amicizia speciale” con Mariavittoria Minghetti, è apparso più volte in lacrime nella casa più spiata d’Italia. Il motivo? Mariavittoria sembra essersi avvicinata a uno dei nuovi arrivati, Alfonso D’Apice, lasciando Tommaso con il timore di perderla.

Leggi anche: “È il fidanzatino della figlia”. Antonella Clerici, sorpresa di compleanno riuscita: c’è anche Stefano





“Le ha toccato il c*”. Grande Fratello, il concorrente allunga la mano e fa infuriare il pubblico

Tuttavia, mentre il ragazzo si dispera, fuori dalla casa il web non gli dà tregua. Un video in cui lui sembra toccare il sedere di Federica ha fatto scoppiare un vero caso. Non è la prima volta che Tommaso viene accusato di atteggiamenti simili. Un episodio analogo era avvenuto alcune settimane fa con Shaila Gatta, ex velina di Striscia la Notizia. In quell’occasione, i due si trovavano sul divano in giardino quando Tommaso, mentre Shaila riposava, ha iniziato a massaggiarle il lato B. La ragazza, infastidita, si era girata dicendo: “Amore, però non sul cu*, ti stai allargando”. Lui, in risposta, aveva ironizzato: “Hai ragione, ho gli ormoni a palla”. E sempre con Shaila, un’altra volta in cucina.

Tommaso:non sono nel mood adatto,e intanto tocca il sedere di Federica#grandefratello pic.twitter.com/oFLmmUHax2 — 𝓝𝓪𝓽𝓪𝓼𝓬𝓲𝓪 𝓢𝓢𝓛𝓪𝔃𝓲𝓸🦅📢69% (@NatasciaE30) December 4, 2024

Questo comportamento ha portato una parte del pubblico a considerare Tommaso come un “recidivo”. Alcuni spettatori sostengono che l’idraulico finga i suoi sentimenti per Mariavittoria, citando presunti commenti fatti durante la sua partecipazione al Gran Hermano in Spagna, dove avrebbe dichiarato di non essere realmente interessato alla dottoressa romana. Tuttavia, questi atteggiamenti sembrano in netto contrasto con ciò che si vede ora nella versione italiana del reality.

Sui social network, le opinioni sono contrastanti. Tra i commenti più critici, alcuni utenti su X (ex Twitter) scrivono: ““Ma questo perché quando abbraccia una donna le tocca il cu*?”. “Anche alla Petagna ieri ha fatto la stessa cosa”. “Un viscido. Lorenzo in tugurio ha raccontato che giorni fa Tommaso aveva toccato il cuo di Shaila davanti a lui”.

C’è però anche chi lo difende: “Ridicoli, non ha toccato nulla. Ha semplicemente appoggiato il braccio mentre ballavano”. “Mano chiusa, nessuna intenzione maliziosa”.