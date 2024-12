Giornata di lavoro, tra È sempre mezzogiorno e The Voice kids, per Antonella Clerici ma anche di festa. Il 6 dicembre la conduttrice tv amatissima dal pubblico Rai spegne 61 anni e da ore ormai si susseguono auguri e messaggi di affetto sui suoi social. Non poteva mancare una sorpresa in studio, dai colleghi del programma di cucina che conduce ogni giorno.

A un certo punto della diretta, palloncini rosa e torta con candeline su cui soffiare insieme alla squadra. Ovviamente anche i personaggi dello spettacolo si sono ricordati di celebrare Antonella Clerici e di certo, visto che siamo in tema social, non potevano mancare gli auguri del compagno, Vittorio Garrone, della figlia Maelle, il suo grande amore, e anche del suo fidanzatino.

Antonella Clerici compleanno, gli auguri del fidanzato della figlia

Bellissimi gli scatti e le dediche che compagno e figlia riservano alla festeggiata. Il primo la definisce “il suo giorno più bello”, la seconda una mamma e donna “speciale”. E quest’anno si è aggiunto un altro ‘membro’ agli auguri di famiglia: Stefano.

Era stata proprio la conduttrice tv a parlarne al pubblico l’estate scorsa: “Sono felice, l’ho trovato un ragazzo perbene” ha confidato. “Lei è in gamba. Stefano è carino e sportivo infatti non fuma, ha 19 anni perché lei è più matura dei suoi 15. Si vogliono bene”. Antonella Clerici aveva anche portato i due fidanzatini con sé in vacanza.

“Sono stati una settimana in vacanza con me ad Ansedonia, il mio luogo del cuore”, aveva aggiunto. E ora Stefano ha deciso di omaggiarla nel giorno del suo compleanno. Ha postato tra le Storie un collage di foto che lo ritraggono insieme alla conduttrice. Un gesto carinissimo che Antonella, infatti, ha molto apprezzato decidendo di ricondividerlo sul suo Instagram.